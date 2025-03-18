"Наш давний друг и когда-то союзник": Сикорский назвал страну, единственную блокирующую начало переговоров о вступлении Украины в ЕС

Для Украины процесс вступления в Европейский Союз – это "якорь украинского духа". Начало переговоров об этом блокирует Венгрия.

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Об этом 17 марта заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, передает Onet. Он напомнил, что с 1 января 2025 года Варшава взяла на себя председательство в Совете ЕС, поэтому польская сторона "чувствует особую ответственность за это".

Сикорский раскритиковал Будапешт и фактически назвал Венгрию бывшим союзником своего государства.

"Мы, конечно, хотели бы открыть один, может быть, даже второй переговорный кластер, но я с сожалением должен сказать, что это очередной случай, когда решение блокируется нашим старым другом, некогда союзником – Венгерской Республикой", – заявил дипломат.

Он сообщил, что на встрече европейских руководителей МИД в Брюсселе (Бельгия) состоялась довольно оживленная дискуссия на счет того, "что решение о начале переговоров должно основываться не на двусторонних вопросах, а на соответствии критериям".

Других подробностей и реакции на это Венгрии Сикорский не раскрыл.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– 15 марта венгерский премьер-министр Виктор Орбан выдвинул ЕС целый ряд требований. И одно из них – исключить из повестки дня вопрос о членстве Украины в Евросоюзе.

– Ранее он сообщил, что хочет организовать голосование на так называемом референдуме в своей стране относительно членства Украины.

– Орбан жаловался, что потенциальное присоединение Киева к ЕС поставит под угрозу экономику Венгирии и "уничтожит венгерских фермеров".

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