Орбан выдвинул 12 требований к ЕС: среди них – отсутствие в составе Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выдвинул Европейскому Союзу целый ряд требований. В частности, глава правительства требует исключить из повестки дня вопрос о членстве Украины в ЕС.

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Также Орбан призвал ЕС вернуть "незаконно отобранные полномочия" у стран. Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

По словам венгерского премьера, Брюссель должен обеспечить равенство перед законом и национальный суверенитет для всех стран-членов Европейского союза. Кроме того, Орбан заявил, что Европа должна покончить с незаконной миграцией и депортировать из континента нелегалов.

Еще несколько требований политика касались борьбы с коррупцией, защиты христианского наследия Европы и запрета на неестественное перевоспитание детей.

В то же время он упомянул об Украине, заявив, что Европейский Союз имеет право на существование, но только без членства Украины в объединении европейских государств.

Напомним, Евросоюз пошел на уступки Венгрии, и она отказалась от возражений по продлению ряда санкций против России. В противном случае это угрожало разблокировкой десятков миллиардов евро российских активов.

Как сообщал OBOZ.UA, за последние три года Венгрия превратила процесс продления санкций в инструмент торга, неоднократно добиваясь исключения отдельных лиц из списка.

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