Орбан заявил, что хочет провести в Венгрии голосование по вступлению Украины в ЕС: будет ли это иметь последствия

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан решил организовать голосование в своей стране относительно поддержки вступления Украины в Европейский союз. Речь идет о так называемом референдуме, на котором будут спрашивать мнение венгров с правом голоса.

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Об этом он написал в Facebook. Западные СМИ подчеркнули, что голосование не обязательно, но оно будет нацелено против Киева.

"Мы запускаем референдум по вступлению Украины в ЕС. Никто не может решать через головы венгерского народа!" – высказался Орбан.

Объявление пророссийских политик сделал сразу после экстренного саммита лидеров ЕС в Брюсселе. На этом мероприятии 6 марта Венгрия была единственной страной, отказавшейся одобрить совместное заявление в поддержку предоставления вооружения Украины.

Издание Politico подчеркнуло, что задуманное Орбаном голосование будет носить консультативный характер, но его результаты, скорее всего, "окажутся неблагоприятными для Украины". Премьер предупредил, что в стране есть так называемая схема национальных консультаций, по которой они "регулярно собирают мнение людей", поэтому и сейчас будут использовать такую же схему.

В частности за время при власти, с 2010 года, правительство Орбана провело уже более десятка подобных опросов по самым разным вопросам – от миграции до прав ЛГБТК+. "Референдум" представляет собой рассылки по почте, во время которых все венгры, имеющие право голоса, получают письма с вопросами и предложением выбрать ответ из списка (иногда это просто "да" или "нет").

Оппозиция и гражданское общество Венгрии критикуют такие голосования как средства пропаганды. Их результаты не являются юридически обязательными, однако используются для укрепления позиций Орбана и его команды по спорным вопросам.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Орбан пригрозил блокировать вступление Украины в ЕС. Он утверждал, что решение о присоединении "зависит от Венгрии" и, если Будапешт будет выступать против, Киев якобы не сможет стать членом Евросоюза.

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