Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сделал жесткое заявление о вступлении Украины в Европейский Союз. Он отметил, что решение о присоединении Украины к ЕС зависит от Венгрии, и если Будапешт будет выступать против Киев не сможет стать членом Евросоюза.

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Орбан заявил, что вступление Украины набито не только поставит под угрозу экономику его страны, но и уничтожит венгерских фермеров. Об этом сообщает The Washington Post.

"Против воли Венгрии и венгров Украина никогда не станет членом Европейского Союза. Вступление Украины уничтожит венгерских фермеров и не только их, но и всю венгерскую национальную экономику", – заявил Орбан.

Орбан, считающийся ближайшим партнером Кремля среди лидеров ЕС, являлся главным препятствием блоку в его усилиях по оказанию помощи Украине в борьбе за защиту от полномасштабного вторжения России. Он часто критиковал и угрожал наложить вето на санкции ЕС против России из-за ее агрессии, но в конце концов всегда голосовал за них.

Хотя Венгрия, которая является членом ЕС и НАТО, приняла спасаемых от войны украинских беженцев, она также препятствовала финансовой помощи ЕС Киеву и настаивала на более глубоком экономическом и энергетическом сотрудничестве с Москвой, несмотря на войну.

Очевидно, подвергая сомнению государственность Украины, Орбан заявил в субботу, что война, которую Россия начала почти три года назад, была "даже не через Украину, а через территорию под названием Украина, которая до сих пор была буферной зоной между НАТО и Россией, и которая сейчас находится под эгидой НАТО".

"Украина или то, что от нее останется, снова станет буферной зоной. Она не станет членом НАТО", – сказал Орбан.

Эти комментарии отражают недавние заявления членов администрации президента США Дональда Трампа, предложившие Украине отказаться от надежд на вступление в НАТО как гаранта своей будущей безопасности от возможных нападений со стороны России.

Как сообщал OBOZ.UA, венгерский премьер Виктор Орбан обвинил руководство Европейского Союза в "уничтожении Европы". По его словам, европейская экономика "тонет", а виновной в этом Орбан считает Украину.

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