"Нам Украина нужна больше, чем мы ей": Стубб признал, что только ВСУ могут защитить Европу от России. Видео

Украина нужна нам больше, чем мы ей. Только Вооруженные силы могут защитить Европу от страны-агрессора.

Видео дня

Такое заявление сделал президент Финляндии Александр Стубб. Он отметил, что самой надежной гарантией безопасности, которую Украина имеет сейчас, является 800 000 военных ВСУ.

"Это сильная вооруженная сила и способность вести современную войну, в отличие от любой другой страны-члена НАТО. Приток действительно изменился. Мы, европейцы, должны понять, что нам Украина нужна больше, чем мы ей. Они знают, как это сделать", – добавил Стубб.

Он также высказался относительно мирного соглашения с Российской Федерацией.

"Я просто не вижу, чтобы Путин изменил свое мнение. Я был оптимистичным в течение нескольких месяцев, но это оказалось классической российской тактикой затягивания", – резюмировал свое мнение Стубб.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!