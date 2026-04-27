"Нам Украина нужна больше, чем мы ей": Стубб признал, что только ВСУ могут защитить Европу от России. Видео

Анна Павлова
Новости политики
Президент Финляндии Александр Стубб предложил идею, как ЕС не оказаться за бортом переговоров

Украина нужна нам больше, чем мы ей. Только Вооруженные силы могут защитить Европу от страны-агрессора.

Такое заявление сделал президент Финляндии Александр Стубб. Он отметил, что самой надежной гарантией безопасности, которую Украина имеет сейчас, является 800 000 военных ВСУ.

"Это сильная вооруженная сила и способность вести современную войну, в отличие от любой другой страны-члена НАТО. Приток действительно изменился. Мы, европейцы, должны понять, что нам Украина нужна больше, чем мы ей. Они знают, как это сделать", – добавил Стубб.

Он также высказался относительно мирного соглашения с Российской Федерацией.

"Я просто не вижу, чтобы Путин изменил свое мнение. Я был оптимистичным в течение нескольких месяцев, но это оказалось классической российской тактикой затягивания", – резюмировал свое мнение Стубб.

Ранее сообщалось, что российская противовоздушная оборона уже сталкивается с нехваткой ракет для противодействия украинским дронам. Причиной этому стали системные удары Сил обороны по вражеским производствам.

Также OBOZ.UA сообщал, Россия планирует возобновить массовую эксплуатацию устаревших самолетов АН-2, чтобы компенсировать провал современных авиапроектов и дефицит малой авиации. Однако даже этот вынужденный шаг оказался под угрозой из-за отсутствия доступных двигателей и технических ограничений

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!