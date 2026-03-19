Для премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Украина стала инструментом и оружием в гонке за голосами накануне парламентских выборов, назначенных на 12 апреля. Европейскому сообществу, несмотря на сопротивление отдельных лидеров, необходимо позаботиться о финансировании Украины.

Циничное отношение Орбана к нашему государству прокомментировал Петтери Орпо, премьер-министр Финляндии. Он пообщался с медиа в четверг, 19 марта, перед встречей членов Европейского совета в Брюсселе (Бельгия).

"Он [Виктор Орбан] использует Украину как оружие в своей предвыборной кампании, и это нехорошо", – признал политик.

Также Орпо резко прокомментировал попытки венгерского лидера заблокировать кредит ЕС для Киева в размере 90 миллиардов евро.

"У нас было соглашение, и я думаю, что он нас предал. Нам нужно найти решение, как двигаться дальше. А теперь я призываю Украину и Комиссию найти решение по трубопроводу. И самый важный вопрос – как мы позаботимся о финансировании Украины", – сказал Орпо, добавив, что ждет предложений от европейского руководства.

Что предшествовало

Глава правительства Венгрии выступает против предоставления Украине финансирования от ЕС. Одной из причин является остановка поставок нефти по трубопроводу "Дружба".

19 марта в Европейском совете заявили, что первый транш в рамках новой макрофинансовой помощи Киев все еще может получить до начала апреля. Позиция Виктора Орбана, который угрожает заблокировать решение, якобы этому не помешает.

В вечернем обращении 19 марта президент Владимир Зеленский заявил, что Европа уже приняла решение о 90 миллиардах евро для Украины на два года. "И мы надеемся, что это решение Европы будет реализовано", – отметил он.

