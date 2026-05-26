'Террор Путина не знает границ': Вадефуль призвал страны НАТО предоставить Украине дополнительную помощь

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль призвал партнеров по НАТО предоставить Украине больше помощи. По его словам, это "продемонстрирует Кремлю сплоченность Запада" в вопросе поддержки Украины.

Вадефуль считает, что "четкий сигнал" от НАТО крайне важен для успеха мирных переговоров. Об этом глава МИД Германии заявил на встрече министров иностранных дел стран НАТО в Швеции.

Призывы к помощи

Вадефуль призвал партнеров по НАТО поддержать Украину в борьбе против России как минимум на 90 миллиардов евро. На встрече министров иностранных дел стран НАТО в Хельсингборге он предложил своим коллегам, чтобы в дополнение к существующему кредиту ЕС на эту сумму для Киева, "как минимум такая же сумма была выделена в двустороннем порядке".

Глава немецкого внешнеполитического ведомства считает, что для успеха мирных переговоров "крайне важно, чтобы Москва, а также Киев, получили сейчас четкий сигнал от НАТО". По словам Вадефуля, многие государства уже взяли на себя обязательство достичь этой цели, а другие "выразили свою принципиальную поддержку, но еще должны рассмотреть вопрос о том, как можно обеспечить необходимые ресурсы".

"Смерть и разрушение в Украине, включая больницы и телестудии, показывают: террор Путина не знает границ – мы должны их ему продемонстрировать: Предложение о дальнейшей поддержке Украины, которое я внес в НАТО, мы хотим воплотить – для этого нужны усилия всех", – написал Вадефуль.

Что предшествовало

В декабре ЕС принял решение предоставить Украине кредит в размере 90 миллиардов евро на 2026 и 2027 годы. Выплаты должны начаться в середине июня. Киев будет обязан вернуть деньги только в том случае, если Россия выплатит репарации за свою агрессивную войну. Кредит ЕС покроет примерно две трети финансовых потребностей Украины на два года.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте раскритиковал неравномерное распределение помощи Украине внутри альянса накануне встречи министров иностранных дел. По его словам, многие из 32 государств-членов НАТО "не тратят достаточно средств на поддержку Украины". Лишь "ограниченное число стран" "действительно делают больше, чем от них ожидают" в этом отношении. Рютте привел в качестве положительных примеров Германию, Нидерланды и Швецию.

