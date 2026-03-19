'Надеемся, это будет реализовано': Зеленский сдержанно отреагировал на решение о выделении Украине €90 млрд

В Европейском Союзе есть решение о выделении 90 миллиардов евро для Украины. Киев надеется, что это намерение будет реализовано на практике.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время традиционного вечернего обращения к народу. В четверг, 19 марта, соответствующее видео опубликовала пресс-служба ОП на YouTube-канале.

Глава государства рассказал, что выступил онлайн перед участниками заседании Евросовета.

"Главные вещи вполне понятны и справедливы. Европа уже приняла решение о гарантиях финансовой устойчивости – это пакет в 90 миллиардов евро для Украины на два года. И мы надеемся, что это решение Европы будет реализовано", – сказал Зеленский.

По этому вопросу наше государство коммуницирует с представителями ЕС. "Это важно также для нашей подготовки уже к следующей зиме", – отметил президент.

Он добавил, что в четверг заслушал доклад министра энергетики Дениса Шмыгаля по ситуации в энергосистеме и по "мерам, которые нужно нам сделать".

"Планы устойчивости для наших украинских регионов все утверждены. Каждый понимает, что нужно. Ответственность – и на правительственном уровне, на уровне областей и общин – очень высока", – заявил Зеленский.

Еще один разговор состоялся с премьером Юлией Свириденко и министром финансов Сергеем Марченко о финансовом обеспечении, в частности подготовки к зиме.

"Но это все зависит не только от украинцев. Мы вполне справедливо рассчитываем, что Европа будет с нами и найдет способ выполнить то, что уже согласовано", – подытожил президент.

Как писал OBOZ.UA:

– В Европейском Совете 19 марта сообщили, что первый транш в рамках новой макрофинансовой помощи от ЕС Украина все еще может получить до начала апреля. Политики заверяют, что позиция премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который угрожает блокировать выделение кредита, этому не помешает.

– Напомним, что против дальнейшего финансирования Украины выступили три из 27 стран Евросоюза: Венгрия, Словакия и Чехия. Поэтому в Брюсселе прибегли к статье 20 Договора ЕС относительно механизма усиленного сотрудничества. Кредит оформили на 24 страны-участницы, а не на Европейский Союз в целом.

