Украинские пенсионеры получают письма "о выплатах от ПФУ": что с этими не так

В мессенджерах и соцсетях распространяются фишинговые сообщения якобы "от Пенсионного фонда Украины" (ПФУ). Но эксперты по кибергигиене советуют не верить таким сообщениям, поскольку их распространяют с целью – заставить человека перейти по ссылке и передать личные данные.

В ПФУ уже официально подтвердили, что никаких новых выплат нет. А в Киберполиции сообщили о двух мошеннических схемах, по которым действуют злоумышленники.

Какие схемы разоблачили

Обе схемы объединяет то, что злоумышленники используют название, символику и визуальный стиль ПФУ с целью похитить персональные данные, банковскую информацию или доступ к аккаунтам.

Сообщение о "новой помощи" пенсионерам от 3 200 до 5 300 грн – якобы в зависимости от региона и стажа. Чтобы получить деньги, предлагают нажать кнопку и "подтвердить область проживания". В тексте – манипулятивное давление: "ограниченный срок" получения средств. Идентификация пенсионеров. По другой схеме мошенники также могут под предлогом якобы обязательной идентификации пенсионеров распространять фишинговые ссылки якобы для срочного подтверждения личности для сохранения пенсии.

Как не попасться на крючок

Проверяйте информацию только на официальных сайтах государственных органов.

Не переходите по ссылкам из Telegram-каналов или подозрительных сообщений.

Не вводите личные и банковские данные на незнакомых сайтах.

Обратите внимание на эмоциональное давление: "срочно", "ограниченное время", "сохраните пенсию" – это манипуляция.

Если наткнулись на подозрительные сообщения или фишинговые сайты – сообщите киберполиции.

Ранее OBOZ.UA сообщал о волне похожих сообщений якобы от "Нацбанка Украины" – визуальное оформление электронных писем копировало дизайн страниц официального сайта НБУ, из-за чего потерять бдительность может даже опытный пользователь.

