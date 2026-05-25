Украинские пенсионеры получают письма "о выплатах от ПФУ": что с этими не так
В мессенджерах и соцсетях распространяются фишинговые сообщения якобы "от Пенсионного фонда Украины" (ПФУ). Но эксперты по кибергигиене советуют не верить таким сообщениям, поскольку их распространяют с целью – заставить человека перейти по ссылке и передать личные данные.
В ПФУ уже официально подтвердили, что никаких новых выплат нет. А в Киберполиции сообщили о двух мошеннических схемах, по которым действуют злоумышленники.
Какие схемы разоблачили
Обе схемы объединяет то, что злоумышленники используют название, символику и визуальный стиль ПФУ с целью похитить персональные данные, банковскую информацию или доступ к аккаунтам.
- Помощь пенсионерам Сообщение о "новой помощи" пенсионерам от 3 200 до 5 300 грн – якобы в зависимости от региона и стажа. Чтобы получить деньги, предлагают нажать кнопку и "подтвердить область проживания". В тексте – манипулятивное давление: "ограниченный срок" получения средств.
- Идентификация пенсионеров. По другой схеме мошенники также могут под предлогом якобы обязательной идентификации пенсионеров распространять фишинговые ссылки якобы для срочного подтверждения личности для сохранения пенсии.
Как не попасться на крючок
- Проверяйте информацию только на официальных сайтах государственных органов.
- Не переходите по ссылкам из Telegram-каналов или подозрительных сообщений.
- Не вводите личные и банковские данные на незнакомых сайтах.
- Обратите внимание на эмоциональное давление: "срочно", "ограниченное время", "сохраните пенсию" – это манипуляция.
Если наткнулись на подозрительные сообщения или фишинговые сайты – сообщите киберполиции.
Ранее OBOZ.UA сообщал о волне похожих сообщений якобы от "Нацбанка Украины" – визуальное оформление электронных писем копировало дизайн страниц официального сайта НБУ, из-за чего потерять бдительность может даже опытный пользователь. Похожее письмо пришло и на почту редакции OBOZ.UA – мы показали, чем пытались зацепить мошенники и как отличить настоящий емейл.
