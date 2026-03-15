'Только не с союзником Путина': Зеленский заявил, что готов работать с руководством Венгрии

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова сотрудничать с будущим руководством Венгрии, если оно будет настроено на мирные отношения. В то же время он раскритиковал нынешнюю политику Будапешта, которая, вредит отношениям между соседними странами.

Об этом Зеленский сказал, комментируя политическую ситуацию в Венгрии и отношения между государствами.

Украина не распространяет негатива в отношении венгерского общества или венгерского национального меньшинства, проживающего в Украине. Ведь именно нынешняя политика правительства Венгрии формирует антиукраинские настроения внутри страны.

Зеленский подчеркнул, что такие действия вредят не только политическим отношениям, но и будущему экономическому сотрудничеству между государствами, включая послевоенное восстановление, бизнес и торговлю. Искусственное ухудшение отношений между соседями не приносит пользы ни одной из сторон.

Отдельно президент обратил внимание на системное блокирование Будапештом решений, важных для Украины в рамках Европейского Союза. Речь идет о финансовой помощи Украине и санкционных пакетах против России.

Российские политтехнологи находятся на территории Венгрии и помогают действующей власти во время избирательного процесса. Тогда как, Зеленский отметил, что Украина не вмешивается во внутреннюю политику соседнего государства.

"Мы будем работать с любым руководством Венгрии, с любым человеком в Венгрии, который хочет работать, жить в мире с Украиной, не блокировать наш геополитический выбор, быть хорошими соседями. Мы готовы дружески работать, если этот человек не является союзником Путина, именно государства-агрессора", – заявил президент Украины.

Выбор власти в Венгрии остается внутренним делом страны, однако вопрос распространения антиукраинской риторики и блокирования решений ЕС может стать предметом внимания самого Европейского Союза.

