С 28 мая в Киеве стартует Книжный Арсенал, который продлится четыре дня.

В этом году Фабула везет на Книжный Арсенал разноплановый шорт-лист: от мировых бестселлеров и сложной украинской прозы до прикладного нонфикшна. Под этими обложками собраны совершенно разные истории: от масштабных сюжетов о становлении наций до чисто практических инструментов для карьеры, которые можно внедрять уже на следующий день после покупки.

Поэтому предлагаем 5 книг, которые должны оказаться в вашем арсенальном шоппере.

Далее текст на языке оригинала.

Видео дня

Культовий роман, який приніс авторові світове визнання, Букерівську премію, а згодом і титул "Букер Букерів" як найкращому роману за всю історію нагороди. Головний герой Селім Сінай народився рівно опівночі 15 серпня 1947 року, у момент проголошення незалежності Індії. Його прихід у світ пов'язаний із містичним збігом: він та ще такі ж "опівнічні діти" отримують надприродні сили, а їхні здібності символічно пов’язані з історією та станом країни.

Салман Рушді — один із найвпливовіших митців нашого часу, майстер магічного реалізму, чиє ім'я стало символом інтелектуальної свободи. Роман є водночас і захопливою сімейною сагою, і блискучою універсальною комедією, і розлогою панорамою відродження народу. Через сорок п’ять років після першої публікації ця книга залишається епохальним художнім текстом про болісне й величне народження нації, яке сьогодні неодмінно відгукнеться серцю кожного українця.

Динамічний і напружений роман, який балансує на стику жорсткої окопної реальності та прадавньої української демонології. Головний герой — молодий археолог, який опиняється в горнилі війни на Донбасі. З дитинства він має унікальну здібність бачити світ потойбічних істот, але цей дар стає для нього жорстоким випробуванням.

У реаліях сучасної війни цей химерний зв'язок із темними силами перетворюється на єдиний спосіб вижити. Завдяки кривавій волшбі героєві вдається балансувати на межі та рятувати життя своїх друзів. Це історія про побратимство, межу людських можливостей і ціну, яку доводиться платити за порятунок близьких.

Трагічна фантасмагорія, що розгортається наприкінці 1940-х років на тлі будівництва одного з "рукотворних морів" у Центральній Україні. Радянська влада буквально стирає з лиця землі села й ліси, затоплюючи пам'ять, а місцевих жителів депортує на Донбас. Серед цього похмурого хаосу майор МДБ Бєлокоров шукає автора принизливого памфлету на "вождя народів".

Пошуки приводять героя до абсолютно несподіваних наслідків: тогочасна тоталітарна реальність вивертається назовні. Роман показує несподіване, але невідворотне віднайдення власної ідентичності та коріння в контексті історичного існування української нації. Сильна та похмура інтелектуальна проза для тих, хто цінує глибокі історичні рефлексії.

Це монументальна хроніка релігійного руху кінця ХІХ століття, заснована на реальних подіях в історії Бразилії. У центрі сюжету — громада знедолених, які йдуть за таємничим Наставником і засновують власну теократичну республіку в покинутому містечку Канудос. Вони прагнуть лише врятувати свої душі напередодні близького кінця світу, але влада бачить у цьому небезпечний політичний бунт і кидає проти тридцяти тисяч "обраних" регулярну армію.

Нобелівський лауреат Маріо Варгас Льйоса — визнаний майстер масштабної прози, і українські читачі вже знайомі з його творчістю завдяки роману "Свято Цапа", який також вийшов друком у Фабулі. У "Війні кінця світу" автор блискуче досліджує тему диктатури, масового самообману та невігластва. Попри всю жорстокість і масштабність описаних подій, це водночас неймовірно пронизлива оповідь і глибока психологічна драма. Це хроніка фатального нерозуміння між державою та суспільством.

Це книга-тренінг від провідного українського експерта з комунікацій. Денис Каплунов — визнаний класик копірайтингу та практик із багаторічним досвідом у сфері продажів, чиї попередні книги вже стали підручниками для тисяч українських спеціалістів. Його нове видання — це вижимка реального досвіду, адаптована під сучасні виклики ринку.

Під обкладинкою зібрано 111 практичних інструментів, які допоможуть фахівцеві побудувати системне та впізнаване ім'я, ставши більш конкурентним і затребуваним спеціалістом у своїй ніші. Автор детально пояснює кожен крок, надає чіткий план його застосування та підкріплює все прикладами з українських реалій.

У сучасних бізнес-процесах персональний бренд — це вже давно не про кількість лайків чи красиву стрічку в соцмережах. Це про репутацію, вміння вести справи та заробляти гроші. Книга буде цінною для тих, хто прагне капіталізувати свої знання та отримувати вимірюваний фінансовий результат.