Вэнс собирается приехать в Венгрию для поддержки Орбана перед выборами: в Reuters раскрыли подробности

Вице-президент США Джей Ди Вэнс планирует визит в Венгрию накануне важных парламентских выборов. Ожидается, что поездка станет сигналом поддержки действующему премьеру Виктору Орбану.

В то же время окончательные даты визита пока не подтверждены из-за напряженной международной ситуации. Об этом сообщает Reuters.

По данным источников, Джей Ди Вэнс в ближайшие дни может посетить Венгрию, чтобы публично поддержать премьер-министра Виктора Орбана перед выборами, которые запланированы на 12 апреля.

Ожидается, что этот визит станет продолжением политики администрации Дональда Трампа по поддержке консервативных союзников в Европе. Ранее в Будапешт уже приезжал госсекретарь США Марко Рубио, который также выражал поддержку венгерскому лидеру накануне выборов.

В то же время точное время поездки Венса остается неизвестным и может измениться. По словам источников, чиновники США могут остаться в Вашингтоне из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке, в частности из-за военных событий с участием Израиля и Ирана. Сам Трамп уже отложил запланированный визит в Китай из-за этих обстоятельств.

Политическая ситуация в Венгрии перед выборами напряженная. Согласно опросам, партия "Фидес" Орбана отстает от оппозиционной силы "Тиса", которую возглавляет Петер Мадьяр. При этом значительная часть избирателей еще не определилась со своим выбором.

Орбан считается одним из ближайших союзников Трампа в Европе. Он длительное время находится в конфликте с Европейским Союзом из-за политики в отношении Украины, миграции и верховенства права. В частности, венгерский премьер выступает против поставок оружия Украине и скептически оценивает перспективы ее вступления в ЕС.

В США также не скрывают важности этих выборов. Во время предыдущего визита Рубио отмечал, что лидерство Орбана имеет стратегическое значение для интересов Вашингтона, а дальнейшая поддержка может зависеть от результатов голосования.

Выборы в Венгрии проходят на фоне экономических трудностей, в частности медленного роста и последствий инфляции после начала полномасштабной войны России против Украины. Их результат может повлиять не только на внутреннюю политику страны, но и на баланс сил в Европе на фоне усиления правых и консервативных движений.

Как сообщал OBOZ.UA, государственный секретарь США Марко Рубио во время визита в Венгрию выступил с заявлениями, которые фактически стали политическим сигналом поддержки премьер-министра Виктора Орбана. На совместной пресс-конференции он отметил заинтересованность Дональд Трамп в успехе нынешнего венгерского руководства.

