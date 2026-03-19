Орбан не помешает Украине получить 90 млрд євро: в ЕС раскрыли, когда начнут поступать деньги

Первый транш в рамках новой макрофинансовой помощи от Европейского Союза Украина все еще может получить до начала апреля. Позиция премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который угрожает блокировать выделение кредита, этому не помешает.

Об этом сообщили в Европейском Совете после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским 19 марта. Общий объем одобренного кредита составляет 90 млрд евро – этой суммы должно хватить Украине для покрытия двух третей финансовых потребностей в 2026-2027 годах.

"Европейский Совет приветствует принятие кредита законодателями и ожидает первую выплату Украине до начала апреля. В этом контексте он также призывает к активизации информационно-просветительской работы с третьими странами, чтобы помочь преодолеть остаток дефицита в размере 30 миллиардов евро в финансах Украины", – отметили в Евросовете.

Что предшествовало

На декабрьском саммите Совета Евросоюза было принято решение о выделении Украине 90 млрд евро макрофинансовой помощи. Но 3 из 27 стран Евросоюза – Венгрия, Словакия и Чехия – выступили против дальнейшего финансирования Украины (а значит не будут участвовать в программе).

Поэтому лидеры ЕС прибегли к статье 20 Договора о ЕС относительно механизма усиленного сотрудничества. То есть кредит оформили на 24 страны ЕС, а не на Евросоюз в целом.

В январе Европарламент одобрил предоставление указанного кредита. Но Венгрия заблокировала это решение, даже несмотря на то, что не участвует в помощи Украине.

Причиной стало то, что российский беспилотник повредил нефтепровод "Дружба", по которому российская нефть через Украину поставляется в Венгрию и Словакию. Виктор Орбан обвинил Украину в умышленном затягивании ремонта трубопровода, после чего заблокировал не только заем, но и 20-й пакет санкций ЕС против России.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Евросоюзе разрабатывают альтернативный вариант финансирования Украины. В частности, страны Евросоюза могут применить механизм двусторонних кредитов. Этот вопрос планируют вынести на обсуждение на двухдневном саммите, который начался 19 марта в Брюсселе.

