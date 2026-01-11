'Надо защитить себя от безумия РФ': Зеленский – о восстановлении электроснабжения, ракетах для ПВО и потерях врага. Видео

В воскресенье, 11 января, президент Владимир Зеленский заслушал много отчетов. В частности, докладывали премьер-министр Юлия Свириденко, представители Кабмина и ОП по ситуации в регионах.

Видео дня

Речь шла о восстановительных работах, электричестве и отоплении. Это главные темы. Об этом в традиционном вечернем обращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил, что есть общины, где ситуация до сих пор чрезвычайно сложная. К сожалению, в частности, в части городов и сел приграничных областей. В Киеве еще продолжаются ремонтные работы после удара, который состоялся позавчера. Главная задача – восстановить энергообеспечение всех домов.

"И также на Киевщине работают почти 200 ремонтных бригад, активно помогают ГСЧС Украины. Спасибо вам. Бровары, Васильков, Фастов, Борисполь – там самое сложное. Много сделано, но до сих пор еще значительное количество семей без электричества", – рассказал президент.

Он также добавил, что в целом по стране развернуты Пункты Незламности во всех регионах, привлечены силы Укрзализныци, Нафтогаза, других наших государственных компаний.

"Днепровщина, Запорожская область, Харьковщина, Донецкая область – везде наши энергетики сейчас, ремонтные бригады, все коммунальные службы, которые действительно работают, которые действительно делают невероятные и действительно героические вещи. Жесткая зимняя погода добавляет сложностей, именно поэтому так непросто. Именно такой погодой россияне и пытаются воспользоваться. Я благодарю каждого и каждую в Украине, кто вот так, ремонтами, вот так, восстановлением, несмотря на все на защите жизни", – отметил Владимир Зеленский.

Главные темы из обращения президента 11 января

– Говорил с главкомом Сырским. Прежде всего о ПВО и поставках от партнеров: что в пути, что необходимо и какие запросы до сих пор не реализованы, что ускорить. Первый приоритет – это ракеты для ПВО. В частности, завтра одна из встреч, на которой мы будем об этом говорить. Нужны новые взносы партнеров в программу PURL, нужны и поставки со складов в Европе: ракеты на складах есть, и мы об этом знаем, и знаем об этом все – должны быть у наших защитников неба.

– Был сегодня доклад Рустема Умерова по общению с американской стороной. Планируем график встреч и дальнейших переговоров, и Украина в этом максимально конструктивная и максимально быстрая. Время мы не затягиваем, в отличие от России. Те уже дозатягивались, если честно. Полномасштабная война России против Украины длится уже столько же, сколько война нацистской Германии против Советского Союза.

– Сегодня 1418-й день войны России против Украины. Они хотели повторить – и повторили издевательства над людьми, повторили фашизм, повторили почти все и худшее, что было в ХХ веке. Даже еще дополнительно "накреативили" войну "Шахедами" и баллистикой против электростанций и котельных.

– Но все равно россияне пытаются захватить тот же Донбасс, что и почти четыре года назад. Хотят еще раз соврать, что взяли Купянск. Гибнут бесконечно в полях на Запорожье. И воюют до сих пор против одной Украины – при всей помощи наших партнеров только наши люди держат фронт.

– Это много говорит о той системе, которую выстроил Путин, и просто о нем лично. Российские потери составляют сейчас каждый день не менее 1000 убитых в сутки – от декабря так, и это Россия так платит фактически за то, чтобы война не заканчивалась. Это безумие. И это российское безумие можно остановить только объединенными силами – силами Европы и Соединенных Штатов Америки, силами всех наших партнеров.

– Каждый день войны – это напоминание, что мир не может защитить себя от сумасшедших. Надо защитить. Надо остановить Россию. Спасибо всем, кто с Украиной! Спасибо всем, кто помогает нашим людям, нашей обороне, нашему восстановлению! Спасибо!

Ранее сообщалось, что в понедельник 12 января, в Украине снова будут перебои с электроэнергией. Отключение света затронут большинство регионов нашего государства. Ситуация остается довольно сложной.

Как сообщал OBOZ.UA, российские обстрелы могут вызвать перегрузку энергосистемы Украины, а также повреждение электроприборов из-за перепадов напряжения. Чтобы снизить этот риск и уберечь технику, следует соблюдать правила и не включать технику сразу после подачи света и использовать реле напряжения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!