'Морозы все ухудшают': Зеленский назвал города, где самая сложная ситуация со светом

По состоянию на вечер воскресенья, 11 января, самая сложная ситуация со светом фиксируется на Киевщине. В частности, в таких городах как Бровары, Васильков, Фастов и Борисполь.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в традиционном обращении. Кроме того, в Киеве до сих пор продолжаются ремонтные работы после удара, который состоялся позавчера, 9 января. Главная задача – восстановить энергообеспечение всех домов. Впрочем, сложные погодные условия, в частности морозы, ухудшают ситуацию.

"Есть общины, где ситуация до сих пор чрезвычайно сложная. К сожалению, в частности, в части городов и сел приграничных областей. На Киевщине работают почти 200 ремонтных бригад, активно помогают ГСЧС Украины. Спасибо вам. Много сделано, но до сих пор еще значительное количество семей без электричества", – рассказал президент.

Он также добавил, что в целом по стране развернуты Пункты несокрушимости во всех регионах, привлечены силы Укрзализныци, Нафтогаза, других наших государственных компаний.

"Днепровщина, Запорожская область, Харьковщина, Донецкая область – везде наши энергетики сейчас, ремонтные бригады, все коммунальные службы, которые действительно работают, которые действительно делают невероятные и действительно героические вещи. Жесткая зимняя погода добавляет сложностей, именно поэтому так непросто. Именно такой погодой россияне и пытаются воспользоваться. Я благодарю каждого и каждой в Украине, кто вот так, ремонтами, вот так, восстановлением, несмотря на все на защите жизни", – отметил Владимир Зеленский.

Ранее сообщалось, что в понедельник 12 января, в Украине снова будут перебои с электроэнергией. Отключение света затронут большинство регионов нашего государства. Ситуация остается довольно сложной.

О чем еще говорил президент Украины Владимир Зеленский в традиционном вечернем обращении 11 января.

Как сообщал OBOZ.UA, российские обстрелы могут вызвать перегрузку энергосистемы Украины, а также повреждение электроприборов из-за перепадов напряжения. Чтобы снизить этот риск и уберечь технику, следует соблюдать правила и не включать технику сразу после подачи света и использовать реле напряжения.

