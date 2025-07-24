'Надо слышать голос общества': два нардепа оправдались и назвали свое голосование за законопроект по НАБУ и САП 'ошибкой'

Народные депутаты от фракции "Слуга народа" Сергей Штепа и Ростислав Тистык заявили, что ошиблись, проголосовав за закон, который ограничивает полномочия антикоррупционных органов НАБУ и САП. Они добавили, что теперь ждут законопроект от президента Владимира Зеленского.

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Собственные "ошибки" депутаты признали лишь 24 июля. Однако их оправдания несколько разнятся: Штепа в первую очередь ссылается на иностранных чиновников, а Тистык – на украинских избирателей.

Как оправдывается Штепа

Сергей Сергеевич заявил, что поддержал документ, рассчитывая на то, что он был предварительно согласован с международными партнерами на самом высоком уровне. Однако дальнейшие заявления президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и сенатора США Линдси Грэма засвидетельствовали отсутствие такого согласования.

Это, по мнению депутата, вызывает серьезное беспокойство, учитывая стратегический курс Украины на вступление в Европейский Союз.

"С первого дня предвыборной кампании 2019 года и до сих пор я называю своей целью вступление Украины в Европейский Союз. Этой идее подчинена почти вся моя деятельность, поэтому я считаю недопустимым принятие законопроектов, которые могут навредить нашим евроинтеграционным перспективам. Если бы это было известно мне заранее – я бы не нажал "за", – считает парламентарий.

По его словам, он воспринимал законопроект как попытку оптимизировать нагрузку между правоохранительными органами, чтобы НАБУ и САП могли сосредоточиться на делах наивысшего приоритета.

Также Штепа выразил надежду, что новый законопроект, который ранее анонсировал президент, обеспечит эффективную работу антикоррупционных органов. Он отметил, что "готов в кратчайшие сроки вернуться в сессионный зал для голосования.

Как оправдывается Тистык

Ростислав Ярославович не ссылается ни на Европу и США, ни на критику от чиновников НАБУ и САП. Он довольно лаконично признает, что "в политике бывают ошибочные решения".

"Сила демократии в том, что общество имеет голос, а политики должны слышать этот голос. Ожидаю президентский законопроект", – говорит он.

Почему народный избранник расслышал этот голос общества только после трех дней протестов, он также не объясняет.

Что предшествовало

Как сообщал OBOZ.UA, из-за указанного закона в Украине продолжаются протесты уже три дня подряд. Вчера они проходили не только в 22 городах страны, а также за рубежом.

Началось с того, что вечером 22 июля в Киеве, Львове, Днепре, Одессе, Тернополе, Луцке, Полтаве, Ивано-Франковске и других городах люди вышли на мирные акции, протестуя против проголосованного депутатами ВРУ законопроекта №12414.

Протестующие опасаются, что из-за нового закона Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура потеряют независимость.

Мы более подробно рассказывали, почему вокруг решения ВР разгорелся скандал и как на него отреагировали в Евросоюзе.

В первый день протестов украинцы требовали, чтобы глава государства наложил вето на законопроект, однако этого не произошло, и вечером 22 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №12414.

Но позже он пообещал предоставить законодателям свой вариант законопроекта, с учетом критики общества.

Также сообщалось, что на следующей неделе собирают Раду, чтобы отменять уже принятый закон о НАБУ и САП.

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