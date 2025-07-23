Да, подтверждаю – на следующей неделе собирают Раду отменять эти коррупционные нормы о ликвидации НАБУ и САП. Даты пока нет, срочно пытаются выяснить явку.

Видео дня

Далее текст на языке оригинала.

Тексту ми не бачили, напевно вже завтра буде. Я вже владі на слова не вірю. Тож ми реєструємо (а там вже більше 45 підписів) закон щоб відмінити той треш, який прийняли.

Велику роль в цьому зіграла категорична позиція партнерів (особливо щодо грошей) і протести.

P.S. Серед депутатів які вчора натиснули зелену кнопку за цю ганьбу зараз одне питання: "навіщо знову безкоштовно отримали негатив?".

Ну тут не говоріть, що вас не попереджали що саме так і буде….