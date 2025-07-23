Во многих городах Украины люди снова вышли на акцию против законопроекта о НАБУ и САП: чего они требуют. Фото и видео

В Украине уже второй день подряд проходят протесты против принятого Верховной Радой и подписанного президентом Владимиром Зеленским закона №12414. Люди считают, что закон, который вступил в силу сегодня, подрывает независимость Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

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Стихийные митинги проходят сразу в 22 городах страны. Также люди вышли на протесты под Офис президента в столице.

Киев

Протестующие в Киеве скандируют: "Коррупция – смерть", "Закон 12414 вредит украинской нации", и "Руки прочь от НАБУ". На плакатах надписи "Источником власти является народ", "Мы не голосовали за это", "Независимость под угрозой" "12414 – номер измены".

Ивано-Франковск

Во Франковске люди во второй раз собрались на протест против закона № 12414 возле админздания на улице Грушевского. Всего к акции присоединились несколько сотен украинцев из разных уголков страны.

Тернополь

В Тернополе более 50 представителей молодежных общественных организаций и простых прохожих собрались возле областной военной администрации. Также люди призывают водителей сигналить, чтобы поддержать участников протестов.

Николаев

В Николаеве на акцию протеста вышли 30 человек.

Житомир

Здесь люди также собрались у здания областной администрации. Здесь проходят сразу две акции протеста против закона №12414, одна общая, другая студенческая. На начало первой акции собрались около 30 человек, а через полчаса их было уже около 200.

Хмельницкий

В центре города на акцию вышло более ста человек. Протестующие держат плакаты с надписями: "Не народ должен бояться власти, а власть должна бояться народа".

Харьков

В Харькове протестующие собрались возле палатки "Все для победы" на Майдане Свободы. Здесь около тысячи человек.

Черновцы

Нацентральной площадиболее сотни людей собралась на протесты против указанного закона. Здесь на акцию пришла преимущественно молодежь.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 22 июля Киеве, Львове, Днепре, Одессе, Тернополе, Луцке, Полтаве, Ивано-Франковске и других городах люди также вышли на мирные акции, протестуя против проголосованного депутатами ВРУ законопроекта №12414.

Протестующие опасаются, что из-за нового закона Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура потеряют независимость.

Мы более подробно рассказывали, почему вокруг решения ВР разгорелся скандал и как на него отреагировали в Евросоюзе.

Вчера украинцы также требовали, чтобы глава государства наложил вето на законопроект, однако этого не произошло. Вечером 22 июля президент Украины Владимир Зеленский все же подписал законопроект №12414.

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