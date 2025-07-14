'Надо остановить резню': посол США в НАТО анонсировал 'очень строгие санкции' против теневого нефтяного флота РФ

Россия продолжает вести кровавую войну против Украины, как на поле боя, так и против гражданского населения, ежедневно убивая жителей украинских городов и сел. Она имеет на это средства, в частности благодаря доходам от нефти, которую, несмотря на санкции, транспортирует теневым флотом в Индию и Китай.

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Постоянный представитель Соединенных Штатов Америки в НАТО Мэтью Уитакер анонсировал "очень строгие санкции" против теневого нефтяного флота России. Об этом он заявил в интервью каналу CNBC.

"Прекращение огня на поле боя в Украине и установление длительного мира является приоритетом США. И этот пакет санкций безусловно будет очень сильным", – сказал Уитакер.

Он отметил, что президент США Дональд Трамп очень четко дал понять, что "пакет должен быть на его усмотрение. Это должно быть что-то, чем он может пользоваться при необходимости и уместно".

"Но нет сомнений, что Россия продолжает огонь на поле боя в Украине и продолжает поражать мирных жителей в таких городах, как Киев и Одесса, благодаря доходам от нефти, которую ее теневой флот распространяет в такие страны, как Китай и Индия. И это те страны, против которых этот законопроект в конце концов применит очень большие санкции", – сказал постпред США.

Мэтью Уитакер назвал этот пакет санкций очень мощным инструментом, способным остановить Россию.

"Я думаю, что это обеспечивает очень мощный инструмент, с помощью которого президент может проводить внешнюю политику и надеемся, что положить конец этой войне. Потому что в конце концов убийства людей, которые мы видим каждый день, должны остановиться", – сказал Уитакер.

Напомним, что под западными санкциями находится уже около 400 российских танкеров, однако эксперты утверждают, что общее количество "теневого флота" РФ достигает от 600 до 1000 судов. Таким образом, реальный масштаб флота, который Россия использует для обхода санкций, в 1,5-2,5 раза превышает общеизвестные цифры.

Как сообщал OBOZ.UA, Дональд Трамп готов подписать двухпартийный законопроект о новых санкциях против России, предусматривающий введение 500% пошлин в отношении стран, которые покупают российские энергоресурсы. Зато он стремится получить значительно больше контроля над процессом наложения ограничений, поскольку "существует концептуальная открытость". В документе, по мнению Трампа, должно быть прописано, что контроль над внешней политикой США есть только у президента.

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