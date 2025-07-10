Трамп согласился на новые жесткие санкции против России: СМИ узнали, какой ультиматум выдвинул Трамп

Президент США Дональд Трамп готов подписать двухпартийный законопроект о новых санкциях против России, которые предусматривают введение 500% пошлин в отношении стран, которые покупают российские энергоресурсы. Вместо этого он стремится получить значительно больше контроля над процессом наложения ограничений.

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Об этом сообщает Politico со ссылкой на анонимного высокопоставленного представителя Белого дома. По его словам, "существует концептуальная открытость" по законопроекту, но в нем должно быть прописано, что контроль над внешней политикой США есть только у президента.

Сейчас в документе прописано, что президент имеет право отменить пошлины (которые по своей сути являются фактически эмбарго на торговлю со странами-нарушителями) на срок до 180 дней. Но 8 июня соавтор законопроекта, республиканец Линдси Грэм заявил, что согласился пересмотреть законопроект и вписать, что это право реализуется только при условии согласования со стороны Конгресса. Трамп стремится, чтобы этой поправки в документе не было.

"Текущая версия подчиняет решение президента по внешней политике микроменеджменту со стороны Конгресса через общую процедуру резолюции о неодобрении ... Для нас этот вариант невозможен. Администрация не будет подлежать микроменеджменту Конгресса по внешней политике президента. Законопроект требует полного предоставления полномочий по отмене", – говорит собеседник СМИ.

Впрочем сама готовность Трампа взаимодействовать с Конгрессом по законопроекту о санкциях подчеркивает является признаком его растущего разочарования кремлевским диктатором Владимиром Путиным. А ранее он глава Белого дома даже признал, что Путин отклонил его усилия по переговорам о прекращении военных действий в Украине.

"Президент вложил в это дело собственную репутацию – человека, который может договариваться о чем угодно и где угодно, – а Путин выставил его дураком", – говорит приближенный к Белому дому источник из Республиканской партии.

Учитывая то, как контролируемый республиканцами Конгресс полностью поддерживает все законодательные инициативы Трампа, в Белом доме ожидают, что и на этот раз в парламенте доработают законопроект таким образом, чтобы он удовлетворил президента. Даже если это означает отказ от своей роли в контроле над снятием санкций.

Также отмечается, что благодаря широкой двухпартийной поддержке (демократы уже давно требуют ввести санкции против РФ), этот законопроект теоретически мог бы выдержать даже вето Трампа. Впрочем, многие республиканцы ждут, чтобы президент сделал четкое и однозначное заявление о его поддержке.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф как минимум четыре раза советовал Дональду Трампу снять санкции с энергетического сектора России. Это порождает поле для конфликта с топ-чиновником – министром внутренних дел Дагом Бергамом.

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