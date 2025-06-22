Размер "теневого флота" РФ гораздо больше, чем считается официально: сколько танкеров работают на обход санкций

Под западными санкциями находится около 400 российских танкеров, однако эксперты утверждают, что общее количество "теневого флота" РФ достигает от 600 до 1000 судов. Таким образом, реальный масштаб флота, который Россия использует для обхода санкций, в 1,5-2,5 раза превышает общеизвестные цифры.

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Об этом рассказал бывший заместитель начальника штаба ВМС Андрей Рыженко в эфире одного из телеканалов. "Теневой флот" – ключевой элемент в финансировании войны против Украины и сохранении экономической стабильности кремлевского режима.

"Теневой флот" – это сеть судов, в основном танкеров, которые используются для транспортировки российских энергоносителей в обход международных санкций. Суда обычно меняют владельцев, операторов, флаги и даже названия, чтобы усложнить их идентификацию и избежать правовых преследований. Они также часто выключают системы автоматической идентификации (AIS), что позволяет скрыть маршруты перевозок.

Как заявил Рыженко, реальные масштабы этого флота значительно больше, чем считается официально. По его оценкам, теневой флот РФ может насчитывать от 600 до 1000 судов. Цифры колеблются из-за постоянных изменений в структуре собственности и регистрации судов.

Кроме того, около 400 танкеров уже находятся под западными санкциями, однако, как отметил Рыженко, реальное влияние этих санкций остается достаточно слабым. Россия использует несколько тактик для обхода санкций:

изменение флага судна: чтобы усложнить отслеживание и избежать санкций;

чтобы усложнить отслеживание и избежать санкций; перерегистрация судов: смена владельцев через оффшорные компании;

смена владельцев через оффшорные компании; перегрузка в море: перевалка нефти с одного танкера на другой в открытом море, часто в нейтральных водах;

перевалка нефти с одного танкера на другой в открытом море, часто в нейтральных водах; отключение AIS: сокрытие маршрута судна, что делает невозможным его мониторинг в режиме реального времени.

Эти действия направлены на полное размытие связи между конкретным судном и российским экспортом нефтепродуктов. Несмотря на усилия Запада по внедрению ограничений на перевозку российской нефти, в частности путем введения "ценового потолка", эффективность санкций оставляет желать лучшего. Россия продолжает зарабатывать миллиарды долларов на теневых поставках, что позволяет ей финансировать военную агрессию.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Европейский Союз, вероятно, отказался от снижения потолка цен на российскую нефть с 60 до 45 долл. за баррель. Среди возможных причин – влияние войны Израиля и Ирана на энергетический рынок, а также разногласия внутри самого блока.

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