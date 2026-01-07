'Надо честно ответить на один вопрос': Мережко указал на 'нюанс' с гарантиями безопасности Украине

Гарантии безопасности нужны Украине для того, чтобы в случае нового нападения России существовали механизмы сдерживания агрессора. Однако станут ли таким механизмом те гарантии, которые сейчас обсуждает Украина с США, Европой и другими союзниками – вопрос открытый.

Пока ситуация выглядит так, что единственной действительно надежной гарантией для Украины стало бы только членство в НАТО. Такое мнение в интервью OBOZ.UA высказал народный депутат Украины, председатель парламентского Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко.

Сдержат ли Путина западные гарантии безопасности для Украины

Мережко выразил сомнение в том, что гарантии безопасности, которые сейчас обсуждаются Украиной, США и Европой, примет Москва, а также что они могли бы стать средством сдерживания для России от новой агрессии.

"Какие гарантии того, что Путин не осуществит новую агрессию? Вся история отношений с Путиным и Россией говорит об одном: ему нельзя доверять. Наоборот, нужно исходить из худшего сценария. Надо предполагать, что он снова нападет. И тогда ключевой вопрос – как его сдержать. Именно для этого и нужны гарантии безопасности. Но ответа на этот вопрос до сих пор нет", – отметил нардеп.

Текущие дискуссии вокруг гарантий безопасности для Украины он оценивает достаточно скептически с точки зрения действенности тех механизмов, о которых могут быть достигнуты договоренности.

"В рамках так называемой коалиции желающих как раз обсуждают гарантии безопасности, в частности возможное присутствие европейских войск на территории Украины. Честно говоря, это лучше, чем ничего. Но главный вопрос остается: является ли это достаточным сдерживающим фактором? Способно ли это реально остановить Путина? Я в этом глубоко сомневаюсь. Единственная гарантия, которая действительно работает, – это членство Украины в НАТО. Все остальное вызывает у меня серьезные сомнения", – заявил Мережко.

Он уточнил свое мнение: даже если Европа развернет на территории Украины свой военный контингент – Путина это не сдержит, когда он соберется начать новое нападение.

"Я говорю именно о присутствии европейских войск. Во-первых, очень сомнительно, что Путин вообще согласится на такой формат. Мы уже слышали соответствующие заявления с российской стороны. Но даже если представить, что это произойдет и европейские войска появятся на территории Украины, я не уверен, что это станет сдерживающим фактором. Присутствие американских войск – да, это другая история. Присутствие европейских — не факт", – отметил он.

Нардеп убежден, что уверенность российского диктатора в том, что европейские войска для него никакой угрозы не будут представлять может базироваться на простом расчете: столкнувшись с перспективой прямого военного столкновения с российскими войсками, европейские лидеры могут сдать назад под давлением своих избирателей.

"Путин может рассчитывать на другое: если он снова начнет боевые действия и под угрозой окажутся европейские военные, реакция европейских обществ может быть очень неоднозначной. Он на это и делает ставку. Надо понимать, с кем мы имеем дело. Это провокатор, который способен сознательно пойти на обострение, рассчитывая, что европейские страны под давлением общественного мнения будут вынуждены вывести свои войска. Я говорю о худшем сценарии. Но мы не имеем права его игнорировать", – подчеркнул Мережко.

