"Это не только слова, но и конкретика": Зеленский объяснил важность документов, которые сегодня подписали в Париже
Уже сегодня, 7 января, Коалиция желающих продолжит работу, начатую ранее в Париже. По словам президента Украины Владимира Зеленского, подписанные во время последнего саммита Коалиции документы "являются важным сигналом", что Европа готова серьезно работать ради реальной безопасности.
Однако главный признак прошлого саммита Коалиции в том, что звучали "не только слова, но и конкретика". Об этом Владимир Зеленский сообщил по итогам указанного заседания Коалиции желающих.
"7 января в Париже наши команды продолжат работу над гарантиями безопасности и базовой рамкой для окончания войны. От Украины будут работать руководитель Офиса Кирилл Буданов, секретарь СНБО Рустем Умеров, генерал Андрей Гнатов, первый заместитель руководителя Офиса Сергей Кислица и советник Офиса Президента Александр Бевз", – сообщил глава государства.
Саммит в Париже
Встреча с участием нескольких глав государств и правительств состоялась 6 января в Елисейском дворце. Мероприятие началось с опозданием и длилось около трех часов, завершившись в 20:00 по киевскому времени.
На саммите собралось более 20 лидеров разных стран, среди которых Владимир Зеленский и его французский коллега Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджия Мелони, премьер-министр Польши Дональд Туск, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, высокая представительница ЕС Кая Каллас и другие.
Конкретика встречи
"Важно, что сегодня есть основательные документы Коалиции желающих. Это не только слова, но и конкретика. Совместная декларация всех стран Коалиции и декларация Франции, Великобритании и Украины. Эти документы являются важным сигналом, насколько серьезно Европа и вся Коалиция желающих готовы работать ради реальной безопасности", – подчеркнул украинский лидер.
Он заверил, что эти документы откроют "дорогу для дальнейших согласований на политическом уровне функционирования Коалиции желающих" – сразу после наступления мира.
Архитектура безопасности
"Мы считаем, что у нас готовы документы по двусторонним гарантиям между Украиной и Америкой, а также трехсторонние. Рассчитываем на подписание в ближайшее время. Дай бог, чтобы нам действительно это удалось, однако главная архитектура послевоенной безопасности фактически уже есть. Этими документами мы усиливаем дальнейшую юридическую работу в странах с парламентами, чтобы в тот момент, когда дипломатия сработает на завершение войны, у нас была полная готовность разместить (в Украине) силы Коалиции желающих", – сказал президент нашей страны.
Причем детали архитектуры безопасности, которую будет предоставлять Коалиция желающих, уже проработаны в ряде других документов, добавил Владимир Зеленский.
Он уточнил, что "самый большой вопрос – территориальный", но уже "обсуждены некоторые идеи, которые могут помочь".
Помощь США и армия Украины
"Определено, какие страны готовы брать лидерство в элементах обеспечения безопасности на земле, в небе, на море, в восстановлении. Определено, какие силы нужны. Определено, как силы будут управляться, на каких уровнях, каким будет командование", – отметил глава государства.
Отдельно Владимир Зеленский отметил необходимость мониторинга прекращения огня. Напомним, что ранееэту функцию согласились взять на себя в Соединенных Штатах.
Поддержка украинского войска должна продолжаться и по завершению войны, добавил украинский лидер.
"Должно быть абсолютно четко определено, как будет поддерживаться и финансироваться надлежащее количество украинской армии. Сегодня я об этом говорил отдельно. Мы считаем ключевой элемент – наша украинская сила, на основе нашей армии будут эффективно работать все остальные элементы", – отметил Владимир Зеленский.
Что предшествовало
В Киеве 3 января состоялась встреча советников по вопросам нацбезопасности государств-членов "коалиции желающих". В переговорах приняли участие президент Украины Владимир Зеленский и новый глава его Офиса Кирилл Буданов. По словам последнего,"Украине нужны настоящие и прочные, юридически обязывающие гарантии безопасности от партнеров, которые не допустят повторения агрессии".
Как сообщал OBOZ.UA, американские и европейские партнеры Украины уже согласовали план "надежной защиты" нашей страны "для обеспечения соблюдения любых мирных соглашений с Россией". В частности, согласно этому плану, главным фактором гарантий безопасности для Украины является именно украинская армия.
