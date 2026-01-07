Истребители Gripen и не только: в Швеции рассказали, чем готовы помочь Украине после мирного соглашения с Россией

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что на саммите в Париже 6 января был достигнут значительный прогресс на встрече Коалиции желающих, Украины и США, посвященной обсуждению мирного урегулирования войны. По его словам, Швеция намерена продолжать оказывать помощь Киеву даже после заключения мирного сошлашения.

Кристерссон отметил, что Швеция готова внести свой вклад в обеспечение гарантий безопасности для Украины и остальной Европы. Об этом глава правительства заявил в соцсети Х.

Премьер Швеции объяснил, что его страна готова сохранить мир в Украине, в частности, посредством предоставления военных ресурсов и оказания поддержки в подготовке украинских военных. Речь идет о предоставлении истребителей Gripen для воздушного наблюдения за Украиной, морских ресурсов для разминирования Черного моря, продолжения подготовки украинских военных офицеров.

"Это было моим сегодняшним посланием в Париже на встрече Коалиции желающих. Предпосылкой, безусловно, является достижение мирного соглашения, четкое определение правил применения многонациональных сил и их официальное утверждение парламентом. Швеция готова внести свой вклад в обеспечение мира в Европе", – написал Кристерссон.

Напомним, представитель США Стив Уиткофф сообщил, что 6 января в Париже вместе "со спецпосланником Кушнером проработали почти 10 часов", но это еще не конец – американец анонсировал новую встречу с украинской делегацией, "чтобы продолжить эту работу". Эта встреча состоится 7 января.

Как сообщал OBOZ.UA, чуть позже состоялась подпись договора между Минэкономики Украины и BlackRock Financial Market Advisory, согласно которому именно BlackRock взялась предоставлять услуги по сопровождению Фонда развития Украины.

