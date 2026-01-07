Отправит ли Италия в Украину свои войска в рамках гарантий безопасности: Мелони дала ответ

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони приняла участие во встрече Коалиции желающих в Париже. Она засвидетельствовала приверженность своей страны обеспечению суверенитета и независимости Украины, достижению мира и действенных гарантий безопасности.

Видео дня

Однако Мелони категорически отвергла возможность развертывания итальянских войск на территории Украины в рамках будущих гарантий безопасности. О позиции Италии заявили в итальянском правительстве.

Италия поддерживает гарантии безопасности для Украины, но не своими войсками

В итальянском правительстве констатировали, что Мелони присоединилась 6 января к встрече Коалиции желающих в Париже в рамках переговорных усилий по справедливому и прочному миру в Украине.

"Конструктивная и конкретная встреча, которая подтвердила высокий уровень сближения между Украиной, Соединенными Штатами, Европой и другими партнерами, была сосредоточена на совершенствовании гарантий безопасности, вдохновленных статьей 5 Атлантического альянса, как давно предлагала Италия. Эти гарантии станут частью более широкого пакета соглашений, которые будут приняты в тесной координации с Вашингтоном, для обеспечения суверенитета и независимости Украины, в частности через эффективный и комплексный механизм мониторинга желаемого прекращения огня и укрепления украинских вооруженных сил", – говорится в официальном правительственном заявлении.

В заявлении также указано, что все участники Коалиции желающих разделяют мнение о важности и необходимости продолжения значительного коллективного давления на Россию.

Впрочем, в ходе встречи Мелони в очередной раз отвергла возможность привлечения итальянских военных к контингенту Коалиции желающих, который может быть развернут на территории Украины после завершения войны.

"Подтверждая поддержку Италией безопасности Украины, как это всегда было, премьер Мелони повторила несколько ключевых моментов позиции итальянского правительства относительно гарантий, в частности исключение использования итальянских войск на местах. Добровольное участие стран Коалиции в Многонациональных силах и уважение к конституционным процедурам принятия решений о поддержке Украины в случае будущего нападения, о чем упоминается в принятой декларации, отражают принципы, неоднократно подтвержденные Италией", – говорится в заявлении.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что накануне, 6 января, в Париже состоялась одна из крупнейших встреч "коалиции желающих". К ней присоединились 27 лидеров государств, Евросоюза, НАТО, представителей Турции, Японии, Австралии, Новой Зеландии. Мероприятие началось с незначительным опозданием, длилось около трех часов и завершилось подписанием основательных документов коалиции – совместной декларации всех стран коалиции и трехсторонней декларации Франции, Великобритании и Украины.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, подписанные документы очень важны, ведь содержат "не только слова, но и конкретику".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!