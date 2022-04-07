Начинаем учить мир быть смелым, как украинцы: Зеленский призвал усилить наказание для России. Видео

Украина будет учить мир быть смелым, как ее граждане. В связи с этим будет проведена глобальная кампания.

Об этом в своем обращении вечером 7 апреля заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что определенные результаты уже есть, но их пока недостаточно, чтобы остановить Россию и войну (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Если бы все в мире имели хотя бы 10% смелости, которая есть у нас, украинцев, никакой опасности для международного права вообще не было бы. Никакой опасности для свободы народов не было бы. Будем распространять нашу смелость, начнем специальную глобальную кампанию", – сказал Зеленский.

Видео дня

Президент отметил, что уже есть определенные результаты – это санкции против России.

"Но в том то и дело, что результаты пока определенные, они еще не такие, как нужно, чтобы остановить Россию и войну", – подчеркнул глава государства.

Зеленский подчеркнул, что санкций против страны-агрессора нужно еще больше, и они должны быть еще более смелыми. А критерием для оценки должны быть смелость и практичность.

Президент отметил, что Россия постепенно проигрывает даже на площадках, которые рассматривала как вполне комфортные для себя. В частности, Генеральная ассамблея ООН приняла решение об остановке членства России в Совете по правам человека.

"Совершенно логично. Вполне справедливо. Но также не без борьбы за это решение. Благодарен тем государствам, которые поддержали это. Россия уже давно не имеет никакого отношения к концепции прав человека. Возможно, когда-нибудь это изменится. Но пока российское государство и российские военные являются самой большой угрозой на планете для свободы, для безопасности человека, для концепции прав человека как таковой. После Бучи это уже очевидно", – сказал Зеленский.

Обновляется…