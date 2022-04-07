В ООН приняли решение о выдворении России из Совета по правам человека

Генеральная ассамблея ООН поддержала решение исключить Россию из Совета ООН по правам человека. Соответствующую резолюцию поддержали 93 страны.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на своей странице в Twitter. При этом 24 государства проголосовали против, 58 — воздержались.

"Военным преступникам не место в органах ООН, цель которых – защита прав человека", – написал Кулеба в Twitter и поблагодарил всех, кто поддержал резолюцию.

Исключить РФ из Совета ООН по правам человека решили из-за грубых и систематических нарушений прав человека в Украине российскими военными.

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Отметим, что голосование созвали США и Великобритания. Накануне посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд уточнила, что Вашингтон обратился в Генассамблею после того, как Украина обвинила российские войска в убийстве десятков мирных жителей в городе Буче, что в Киевской области.

В свою очередь министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс сказала, что Россия не может оставаться членом правозащитного органа ООН после зверств своих солдат.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Совбез ООН провел заседание, посвященное военным преступлениям российских солдат в городах Украины, в том числе Буче. Во время него постпред Украины Андрей Кислица обратил внимание на зверства оккупантов и поставил на место российского постпреда.