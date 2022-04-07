Зеленский: Украина будет бороться за все свои города

Несмотря на сложную ситуацию на юге Украины, где оккупанты продолжают осаждать Херсонскую и Николаевскую область, наша страна, включая и профессиональных военных, и гражданское население, будет бороться за каждый город. Никаких уступок российским захватчикам делать никто не будет.

Об этом заявил глава государства Владимир Зеленский в интервью индийскому телеканалу Republic Media Network, опубликованное Офисом президента. То же касается и восточных регионов – даже трагедия Мариуполь не переубедит украинцев отстаивать до последнего свою территориальную целостность (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Одесса под нашим контролем и мы вернем контроль и над остальными городами. Это вообще их (россиян, –Ред.) большая ошибка. Вы видите, что они делают в захваченных городах. Они похищают мэров, потому что ни городская администрация, ни сами жители не хотят сотрудничать с ними переходить на сторону врага. Они просто бросают их в подвалы, пытают", – пояснил журналисту гарант.

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Зеленский добавил, что даже если Кремль призовет Киев сохранить территориальный статус-кво ради установления мира, то Украина на это не пойдет. Россия должна убрать свои войска, как минимум, на те границы, с которых 24 февраля вторглась в суверенное государство.

"В том состоянии, в котором сейчас находится российская армия, мы соглашаться на статус-кво не намерены, и будем возвращать эти населенные пункты и территории", – подытожил он.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Зеленский обратился к народу и главам Кипра, призвав их включить мощнейшие ресурсы своего влияния на РФ, чтобы остановить кровопролитную войну в Европе.