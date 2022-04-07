Зеленский в обращении к парламенту Греции заявил, что следующей целью РФ может стать Одесса: мы должны остановить это

Президент Украины Владимир Зеленский выступил перед парламентом и президентом Греции. Глава Украинского государства рассказал и показал грекам, что сделала Россия с Мариуполем, в котором живет множество их соотечественников.

Также Зеленский заявил, что судьбу Мариуполя может повторить еще один значимый для Греции город - Одесса. О том, что говорил президент Украины в своем выступлении, пишут греческие СМИ.

Зеленский рассказал, что в нещадно уничтожаемом Россией Мариуполе, где проживала большая греческая община, сейчас остается около 100 тысяч человек. При этом город практически стерт с лица земли. Ведь его российские оккупанты нещадно расстреливают и бомбят уже более месяца.

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Теперь же оккупанты намерены сделать то же самое с еще одним важным для Греции украинским городом - с Одессой.

"После Мариуполя под угрозой находится Одесса. Еще один крупный центр эллинизма. Почему в Одессе сегодня спокойно? Потому что наши войска вытеснили варваров, российские войска... Россия абсолютно уверена в своей безнаказанности за все, что она делает. И мы должны остановить это. Мы должны привлечь Россию к ответственности. Мы должны спасти Одессу от повторения судьбы уничтоженного Мариуполя", - сказал Зеленский.

Он напомнил, что Мариуполь на протяжении веков был колыбелью греческой общины, мирно сосуществовавшей со всеми остальными жителями многонационального города. Президент Украины также упомянул о связях Украины с Грецией, поскольку, по его словам, приход христианства на украинские земли неразрывно связан именно с этой страной, у наших народов тысячелетние связи.

"Президент Украины сослался на лозунг греков "Свобода или смерть" 200-летней давности и сказал, что это послание для Украины сегодня", - пишет издание Тovima.

Зеленский также передал парламенту Греции послание от двух этнических греков, которые сейчас в составе украинской армии защищают Украину от российских оккупантов в Мариуполе.

"Меня зовут Михаил, мой дедушка воевал во Второй мировой войне против нацистов. Он трижды был ранен. Я родился в Мариуполе и принимаю участие в защите города от русских фашистов. Я не буду говорить о трудностях, которые мы испытываем в обороне, участвуя в обороне Украины в составе полка Азов. Это мой долг перед моим городом, мой долг как человека, и я должен говорить о катастрофических условиях, в которых находится греческий Мариуполь", - сказал один из защитников города.

"Меня зовут Анастасий. Соотечественники, у нас есть город, где живут и умирают тысячи. Выслушайте наше обращение. Им некому помочь. Об этом нужно говорить. Необходимо оказать помощь Мариуполю. Мы не должны мириться с тем, что Мариуполь станет Фермопилами. Мы должны найти способ вытеснить российские войска", - сказал второй боец.

Владимир Зеленский напомнил, что российская угроза нависла не только над Украиной, но и надо всей Европой. И все страны должны противостоять агрессору. В частности, усиливая санкционное давление на РФ.

"Мы должны закрыть двери для российских банков. Ни одно российское судно не должно заходить в европейские порты. Деньги, которые зарабатывает Россия, — это оружие против нас", - сказал Зеленский, призвав Европу также отказаться от российских энергоресурсов.

Также он призвал мир продолжать поддерживать Украину, оказавшуюся на передовой борьбы с РФ.

"Украине нужны санкции, но ей нужно и оружие. Только так мы сможем спасти Украину и только если у нас будет эта поддержка, мы сможем ее спасти. Наши народы тесно связаны, и мы убеждены, что сможем восстановить мир. Мы победим вместе, равноправные партнеры в нашем общем европейском доме", - сказал украинский президент.

"Я благодарен Греции за оказанную гуманитарную и оборонную поддержку Украины. Благодарен за поддержку общей санкционной политики демократического мира. Но война продолжается. Уничтожение Мариуполя продолжается. Депортация людей с тех территорий, на которые пришли российские войска, продолжается. Призываю вас использовать влияние Греции и возможности члена Европейского Союза для организации спасения Мариуполя. Призываю сделать больше для того, чтобы Россия начала искать мир и отказалась даже от мечты о покорении Украины", - добавил Зеленский.

Его речь депутаты парламента Греции сопроводили аплодисментами - стоя.

"Греция, которая отмечает свое 200-летие и 81 год назад столкнулась с вторжением Третьего рейха, сегодня заявляет о своей поддержке до вашей окончательной победы... Помогая Украине, мы помогаем свободе. Да здравствует Украина! Да здравствует свобода!" - отреагировал на речь украинского президента спикер парламента Греции Костас Тассулас.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Зеленский призвал мир остановить геноцид украинцев Россией. В традиционном вечернем обращении 6 апреля президент Украины отметил: после того, что человечество увидело в Буче - никаких полутонов в отношении к зверям из путинской армии, убивавших, насиловавших, грабивших, а также к России, которая их послала это делать - быть не может.