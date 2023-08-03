На выход из фракции 'Слуга народа' есть еще несколько претендентов, но им дадут последний шанс, – Арахамия

У партии "Слуга народа" есть еще несколько кандидатов на исключение. Оставят политсилу, в частности, те народные депутаты, которые не будут голосовать за важные законы и будут пропускать заседание Верховной Рады.

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Об этом в интервью "РБК Украина" рассказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. По его словам, людей, которым дали последний шанс, сейчас несколько.

"Их несколько (кандидатов на исключение из фракции "СН". – Ред.), мы берем их в работу, даем последний шанс, показываем им результаты важных голосований", – сказал он.

Арахамия объяснил, что не все законопроекты популярны, однако они являются условием предоставления Украине макрофинансовой помощи, поэтому в этом вопросе выбора нет, хотя в целом, например, по религиозным вопросам, а также таких, как Стамбульская конвенция, "у нас всегда есть свободное голосование".

"Мы живем в повестке дня, когда мы должны выполнить первое, второе, третье, и этот список обязателен. И те, кто не хочет поддерживать, – мое мнение: пусть складывают мандат, потом пусть идут на следующие выборы, когда они будут проводиться, и рассказывают избирателям, какие они были хорошие, когда за что-то не проголосовали", – подчеркнул глава фракции.

Напомним, 31 июля народный депутат от фракции "Слуга народа" Андрей Холодов подал заявление в парламент о желании снять политические полномочия. По некоторым данным, он находится за пределами Украины и, конечно, не способен исполнять обязанности нардепа. Сам Холодов объяснил свое решение болезнью жены и необходимостью быть рядом с семьей.

Решение Холодова сложить мандат поддержали коллеги нардепа. В частности, Елена Шуляк даже не выразила сожаления по этому поводу, а вполне солидарна с решением парламентария, который предпочёл Кипр Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Верховная Рада большинством голосов досрочно прекратила полномочия опального нардепа из фракции "Слуга народа" Юрия Аристова, которого ранее заметили на отдыхе в элитном отеле на Мальдивах вместе с женой и детьми;

– ранее партия "Слуга народа" приостановила членство в партии скандального нардепа Людмилы Марченко. Накануне НАБУ объявило ей о подозрении.