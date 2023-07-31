'Слуга' Холодов подал заявление на сложение депутатских полномочий. Документ

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Андрей Холодов подал заявление в парламент о желании снять с себя политические полномочия. По некоторым данным, он находится за пределами Украины и, конечно, не способен выполнять обязанности нардепа.

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Об этом сообщил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук у себя на Facebook. Он также опубликовал скрин документа, поданного Холодовым к рассмотрению коллег.

"Согласно ч. 1 ст. 4 Закона "О статусе народного депутата Украины", сообщаю о сложении своих полномочий", – указано в официальном письме.

Решение о принятии отставки Холодова будет принято на ближайшей сессии Верховной Рады.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Верховная Рада большинством голосов досрочно прекратила полномочия опального нардепа из фракции "Слуга народа" Юрия Аристова. Накануне он был замечен на отдыхе в элитной гостинице на Мальдивах вместе с женой и детьми.