Рада прекратила депутатские полномочия 'слуги' Аристова, который 'засветился' на Мальдивах

Верховная Рада Украины прекратила депутатские полномочия нардепа из фракции "Слуга народа" Юрия Аристова. Накануне его заметили на отдыхе в элитной гостинице на Мальдивах.

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Решение о лишении Аристова мандата поддержали 320 народных избранников. Об этом в Telegram сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Инициатором Проекта Постановления №9530 о досрочном прекращении депутатских полномочий народного депутата Аристова выступил Сергей Кальченко, который представляет Комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины. Документ был внесен в парламент 26 июля.

По словам Железняка, за прекращение депутатских полномочий нардепа из фракции "Слуга народа" Юрия Аристова проголосовало 320 депутатовю. Не голосовали 32 человека, еще двое воздержались.

"Рада поддержала #9530 прекращение депутатских полномочий народного депутата Украины Аристова Юрия. За 320. У нас новый антирекорд по количеству нардепов в Парламенте – 403", – сообщил Железняк.

Напомним, ранее "слуга народа" Аристов, входящий в парламентский комитет по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки и являющийся заместителем председателя комитета, засветился на Мальдивах. В 5-звездочном отеле он решил отдохнуть в середине июля, где его и заметили журналисты.

Между тем, 26 июля в Офисе генерального прокурора сообщили о начале расследования законности выезда "слуги" Аристова на Мальдивы во время войны. А сотрудники СБУ и ГБР пришли к нардепу с обысками, в ходе которого нашли загранпаспорт депутата с отметками о посещении Мальдив.