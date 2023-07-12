'Слуги народа' приостановили членство в партии Людмилы Марченко, которой НАБУ объявило подозрение: готовится решение об исключении

В среду, 12 июля, политическая сила "Слуга народа" приостановила членство в партии скандального нардепа Людмилы Марченко. Накануне НАБУ объявило ей подозрение.

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Об этом сообщил глава фракции "Слуга Народа" в Верховной Раде Украины Давид Арахамия в Telegram. Он заявил, что уже готовится решение об исключении Марченко из партии.

"Как и обещали: членство Людмилы Марченко во фракции политической партии "Слуга Народа" приостановлено. Решение об ее исключении будет принято на ближайшем заседании фракции", – сообщил Арахамия.

Отметим, ведомство не раскрывает имен коррупционеров. Однако ранее нардеп от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко заявил, что речь идет о депутате Верховной Рады от "Слуга народа" Людмиле Марченко.

Как известно, во вторник, 11 июля, НАБУ и САП объявили подозрение действующему нардепу и ее помощнице, которые помогали мужчинам призывного возраста сбежать из Украины в условиях военного положения и всеобщей мобилизации. Они способствовали тому, чтобы украинцы попали в систему "Шлях".

На YouTube-канале ведомства опубликован ролик, в котором показано, как женщины оценивали свои услуги, общались с "клиентами" и даже пытались избавиться от взятки.

Как сообщал OBOZREVATEL, спикер фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук ранее сообщила, что в политсиле "изучают все факты и обстоятельства этого события и в случае наличия вины примут решение об исключении из фракции".

"Сейчас ожидаем официальных сообщений от правоохранительных органов. Все, что нам известно по состоянию на этот час, – это то, что Людмила Марченко находится на восьмом месяце беременности и готовится к рождению ребенка", – отметила Палийчук.

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