'На фоне того, что происходит в мире': Макрон заявил, что Франция увеличит свой ядерный арсенал

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что приказал увеличить размер ядерного арсенала страны и усилить силы сдерживания, поскольку растет риск конфликтов в мире, пересекающих ядерный порог. Также он сообщил, что в дальнейшем Париж не будет раскрывать точное количество ядерных боеголовок в своем арсенале.

Об изменениях в ядерной доктрине Макрон объявил в понедельник, 2 марта, произнося речь с базы подводных лодок в Бретани. Его цитирует Le Figaro.

"Я приказал увеличить количество ядерных боеголовок в нашем арсенале. Чтобы положить конец всем спекуляциям, мы больше не будем сообщать данные о количестве нашего ядерного арсенала", – заявил президент Франции.

Он добавил, что Париж укрепляет ядерное сотрудничество с рядом европейских стран, включая Германию, Британию, Польшу, Нидерланды, Бельгию, Грецию, Швецию и Данию. По его словам, Франция будет сотрудничать с Великобританией и Германией над "проектами ракет очень большой дальности" в рамках этого более тесного, усиленного сотрудничества.

"Усиление нашего арсенала необходимо. Чтобы быть свободным, надо внушать страх, а чтобы внушать страх, надо быть сильным. Это увеличение нашего арсенала является подтверждением этого", – сказал Макрон.

В своей речи президент Франции коснулся войны в Украине и ее последствий для Европы. Он описал военные возможности, которые развивает Москва.

"Россия ведет медленную и жестокую войну против соседней Украины, которая представляет серьезную угрозу для всей Европы. Эта же Россия, которая склоняется к ревизионизму и жестокому империализму и уже обладает огромным ядерным арсеналом, продолжает разрабатывать новое оружие: гиперзвуковые ядерные ракеты, ракеты с ядерной энергией, предназначенные для неограниченного полета, ядерные торпеды и даже особо опасный для человечества проект, связанный с запуском ядерного оружия в космос", – подчеркнул президент Франции.

По словам Макрона, его решение об увеличении ядерного арсенала является ответом на рост угрозы со стороны России и гонку вооружений в Азии.

"Поэтому я с большой серьезностью объявляю сегодня нации об изменениях. Мы должны укрепить наш ядерный потенциал сдерживания перед совокупностью угроз", – подчеркнул президент Франции.

По словам Макрона, Франция вступает в период "продвинутого ядерного сдерживания".

"Мы живем в эпоху геополитических потрясений, насыщенных угрозами. И наши сограждане полностью это осознают. Этот период оправдывает укрепление нашей модели", – заявил Макрон.

По его словам, на нем лежит ответственность за то, чтобы французское ядерное сдерживание и в будущем сохраняло "гарантированную разрушительную силу" в условиях опасной и нестабильной международной ситуации.

Ядерный арсенал Франции

Франция занимает третье место после США и РФ по количеству стратегических ядерных боезарядов, имея 290 ядерных боеголовок.

По этому показателю она опережает Китай, который официально декларирует более 200 стратегических боезарядов, но по разным подсчетам может иметь значительно больше и открыто планирует увеличить формальный показатель до 550 единиц к 2027 году.

Нынешний арсенал Франции примерно соответствует уровню 1984 года. В начале 1990-х годов ядерный арсенал страны достигал пика, насчитывая до 540 боеголовок.

Сегодня боеголовки распределены между воздушными ракетами и баллистическими ракетами ArianeGroup M51, запускаемыми с подводных лодок.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Макрон заявил, что Франция готова взять на себя ядерную защиту Европы. На фоне возможных рисков, что США могут значительно сократить свое военное присутствие в Европе и свой вклад в ее коллективную безопасность, Макрон начал дискуссии о средствах ядерной защиты европейского континента.

