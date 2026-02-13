Впервые со времен холодной войны: Европа рассматривает создание собственной системы ядерного сдерживания – Bloomberg

Впервые с момента завершения холодной войны в Европе обсуждают возможность создания собственной системы ядерного сдерживания. Этому предшествовали события марта 2025 года, когда США временно приостановили передачу Украине разведывательных данных, чем обеспокоили союзников.

Об этом, ссылаясь на информированные источники, сообщает Bloomberg. По данным собеседников издания, обсуждения происходят на фоне перевооружения и попыток сохранить сотрудничество с США в рамках НАТО.

Сейчас европейская безопасность в значительной степени базируется на американском ядерном "зонтике" – вооружении США, размещенном на континенте, и механизмах коллективной обороны Альянса. Если же доверие к США ослабнет, Европа может остаться один на один с Россией – страной с крупнейшим в мире ядерным арсеналом.

В то же время в Европе единственными ядерными державами остаются Франция и Великобритания. Ожидается, что президент Франции Эммануэль Макрон в этом месяце предложит распространить французское ядерное сдерживание на другие страны континента. Лидер страны ранее допускал расширение "французского зонтика".

Великобритания зависит от американской цепи поставок для своего арсенала, тогда как Франция способна самостоятельно производить боеголовки. Теоретически другие страны могли бы создать собственные ядерные силы. Однако это потребовало бы значительных затрат, нарушения международных договоров или готовности принять риск ответного удара в случае защиты союзника.

"Представим, что Россия вторглась в Эстонию. Франция может нанести значительный ущерб России, но и Россия нанесет большой ущерб Франции в ответ. Готов ли Париж пойти на это?", – отметил Павел Повдиг, старший научный сотрудник Института ООН по исследованию проблем разоружения.

Обсуждение новой системы сдерживания ведутся осторожно, преимущественно в двустороннем или трехстороннем формате между странами с высоким уровнем доверия. Этот вопрос станет одним из ключевых на Мюнхенской конференции по безопасности.

Эксперты отмечают, что создание новой системы сдерживания – финансово сложный вопрос. В 2025 году ЕС и Великобритания вместе потратили более 530 миллиардов долларов на оборону. Ежегодное содержание ядерных сил Франции и Великобритании стоит около 12 миллиардов долларов.

По оценке Дарьи Долзиковой из Королевского объединенного института оборонных исследований, для сдерживания агрессии Европе целесообразнее развивать современные неядерные системы вооружения. Она считает, что создание общеевропейского ядерного механизма пока не нереалистичный сценарий, однако важно оценить влияние национальных доктрин Франции и Великобритании на безопасность континента.

Франция и Великобритания имеют около 400 развернутых боеголовок, тогда как США – 1670. Несмотря на меньший арсенал, французские и британские заряды способны уничтожить сотни городов. В то же время Россия имеет более широкий спектр средств поражения.

В прошлом году Париж и Лондон подписали Нортвудскую декларацию, подтверждающую независимость их ядерных сил и одновременно предусматривающую возможность координации ради укрепления безопасности Альянса и стабильности Евроатлантического региона. Среди потенциальных шагов рассматривают размещение французских самолетов, способных нести ядерное оружие, в других европейских государствах, в частности Польше, или расширение участия союзников во французских учениях.

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер заявил, что вопрос ядерного оружия связан со значительными затратами. Исследовательница IFRI Элоиза Файе отметила, что партнеры могут сомневаться в долгосрочной готовности правительств Франции и Великобритании гарантировать защиту Европы.

Эксперты сходятся во мнении, что масштаб расходов и стратегические риски создания полноценной европейской ядерной системы сдерживания ограничивают амбиции континента.

"Если вы хотите многоуровневый ядерный зонтик, вы фактически становитесь на путь мировой державы. Я не уверен, что Европе нужно заходить так далеко", – заявил Де Вевер.

Ранее OBOZ.UA сообщал, 5 февраля, завершается действие СНВ-III (New START) – Договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Он предусматривал взаимное сокращение Москвой и США арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений. По данным медиа, это событие впервые со времен холодной войны может дать толчок глобальной гонке ядерных вооружений.

Также напомним, 22 июня 2020 года Китай якобы провел секретные испытания ядерного оружия. Информации об этом ранее не было; ее обнародовали Соединенные Штаты на конференции по разоружению в Женеве (Швейцария).

