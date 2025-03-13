Франция готова взять на себя ядерную защиту Европы: какие страны поддержали инициативу Макрона, а кто выступил против

На фоне возможных рисков, что США могут значительно сократить свое военное присутствие в Европе и свой вклад в ее коллективную безопасность, продолжается дискуссия по поводу средств ядерной защиты европейского континента. Ее началом можно считать заявления президента Франции Эммануэля Макрона, который активно стал поднимать этот вопрос в своем обращении 5 марта, о чем уже писало наше издание.

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Франция готова взять на себя ядерную защиту Европы

Французский президент, в частности, отметил, что наличие ядерного оружия делает Францию более защищенной, чем другие страны ЕС на фоне потенциальной российской угрозы. "У нас есть ядерное оружие, и именно поэтому мы защищены лучше, чем многие наши соседи. Я решил начать стратегические обсуждения по защите всего континента нашим ядерным оружием. Решение будет зависеть от глав и главнокомандующих европейских стран", – заявил Макрон.

Стоит отметить, что официально Франция занимает третье место после США и РФ по количеству стратегических ядерных боезарядов, имея 300 межконтинентальных ракет, базирующихся на подлодках. По данному показателю они опережают Китай, который официально декларирует более 200 стратегических боезарядов, но по разным подсчетам может иметь значительно больше и открыто планирует увеличить формальный показатель до 550 единиц к 2027 году.

Польша выразила готовность разместить ядерное оружие на своей территории

Максимально положительно отреагировали на заявления президента Франции в Польше, где премьер-министр Дональд Туск поддержал идею о том, что Варшава должна рассмотреть доступ к ядерному оружию.

Как сообщает издание Bloomberg, 7 марта Дональд Туск заявил в польском парламенте, что Польша ведет "серьезные переговоры" с Францией по поводу предложения президента Макрона использовать ядерный потенциал его страны для защиты европейских союзников: "Мы должны осознавать, что Польша должна достичь самого современного потенциала, также связанного с ядерным оружием и современным нетрадиционным оружием. Именно поэтому мы столкнулись с очень серьезной гонкой, и это гонка безопасности, а не гонка вооружений".

Несмотря на то что Польша является участником Договора о нераспространении ядерного оружия с 1960-х годов и обязуется не искать возможность приобретения ядерного оружия, Варшава еще с 2022 года пытается вести переговоры с США по поводу совместного использования ядерного оружия, но пока безрезультатно.

Германия не готова стать членом "ядерного клуба"

Свое видение ситуации высказал также наиболее вероятный канцлер Германии Фридрих Мерц, подчеркнув, что его страна должна обсудить ядерный вопрос с Парижем и Лондоном. При этом он подчеркнул, что это должно быть "дополнением" к ядерному щиту США, а не замена ему: "Мы должны просто стать сильнее вместе с позиции ядерной обороны в Европе. И именно поэтому я обсуждал это с Эммануэлем Макроном в Париже на прошлой неделе. Сейчас мы хотим начать с согласования наших идей друг с другом".

Кроме того, Мерц отметил, что сама Германия не может и не должна иметь ядерного оружия, поскольку это запрещено как минимум двумя договорами. В свое время Берлин отказался от ядерного оружия в Договоре об объединении Германии в формате "два плюс четыре", и это будет оставаться неизменным вектором немецкой внешней политики.

Размещение ядерного оружия делает эти страны "приоритетными целями" в случае масштабного конфликта

К странам, которые не готовы к распространению ядерного оружия на европейском континенте, присоединилась и Норвегия. По словам норвежского посла в РФ Роберта Квиле, Норвегия не собирается пересматривать ограничения на неразмещение ядерного оружия. "Нет никаких сигналов, что мы будем адаптировать или изменять добровольно введенные ограничения, связанные с ядерным оружием на территории Норвегии".

Объяснить скепсис некоторых стран относительно размещения у себя ядерного оружия очень легко. В случае ядерного конфликта, масштабного или локального, места хранения ядерного оружия являются первоочередной целью ядерного оружия оппонентов, не говоря уже о том, что законодательство многих стран может прямо или косвенно запрещать такое размещение.

Как это ни прискорбно констатировать, но Глобальный Запад сейчас пожинает плоды своего бессмысленного и во многом преступного бездействия по размещению российского ядерного оружия на территории Беларуси, фактически на границах со странами НАТО и Евросоюза. Поэтому наиболее логичным, хотя и запоздалым шагом может быть "зеркальное" размещение французского, британского или американского ядерного оружия на территории Польши, которая официально проявляет готовность к такому шагу.

Хотя воинственные заявления лидеров европейских стран чаще всего не подкрепляются реальными шагами, такая опция должна оставаться на столе дипломатического давления на Россию для сдерживания ее агрессивных планов на европейском континенте.