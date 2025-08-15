Аляска готовится встречать Путина: в Анкоридже накануне саммита состоялся проукраинский митинг. Видео
В Анкоридже (Аляска) накануне встречи президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным состоялся митинг в поддержку Украины. На улицы города вышли сотни людей с украинскими флагами и плакатами с лозунгами, в которых есть четкий месседж того, что главе Кремля здесь совсем не рады.
Об этом сообщает бывший корреспондент "Голоса Америки" Остап Ярыш в соцсети Х. Также участники акции развернули большой желто-голубой флаг.
Что известно
"Что происходит прямо сейчас: большой проукраинский митинг в Анкоридже накануне встречи Трампа и Путина. "Украина и Аляска – Россия больше никогда", – говорится в сообщении.
По словам главы общественной организации Stand Up Alaska Эрин Джексон-Хилл, жители Аляски не в восторге от того, что глава Кремля приезжает на их землю.
"Мы против того, чтобы авторитарных диктаторов приглашали в наш штат, особенно если это делает не наш губернатор и не наши представители в Конгрессе. Он (Путин. – Ред.) – военный преступник, и ему нет места на американской земле", – подчеркнула Джексон-Хилл.
Что предшествовало
13 августа стало известно, что в городе Анкоридж на Аляске анонсировали митинги, чтобы продемонстрировать однозначные сигналы как для американского лидера, так и для Путина, что последнего в США не ждут. Как отметила исполнительный директор Stand UP Alaska Эрин Джексон-Хилл, акции пройдут в районе Midtown Mall в центре Анкориджа, что является самыми оживленными перекрестками города.
Stand UP Alaska проведет свое мероприятие 14 августа в 16:30 по местному времени. На следующий день в полдень состоится пресс-конференция для журналистов, а вечером 15 августа в 17:30 акцию продолжат другие организаторы.
Напомним, подробнее о ходе событий накануне встречи Трампа и Путина в режиме онлайн рассказывает OBOZ.UA.
