Аляска готовится встречать Путина: в Анкоридже накануне саммита состоялся проукраинский митинг. Видео

В Анкоридже (Аляска) накануне встречи президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным состоялся митинг в поддержку Украины. На улицы города вышли сотни людей с украинскими флагами и плакатами с лозунгами, в которых есть четкий месседж того, что главе Кремля здесь совсем не рады.

Об этом сообщает бывший корреспондент "Голоса Америки" Остап Ярыш в соцсети Х. Также участники акции развернули большой желто-голубой флаг.

Что известно

"Что происходит прямо сейчас: большой проукраинский митинг в Анкоридже накануне встречи Трампа и Путина. "Украина и Аляска – Россия больше никогда", – говорится в сообщении.

По словам главы общественной организации Stand Up Alaska Эрин Джексон-Хилл, жители Аляски не в восторге от того, что глава Кремля приезжает на их землю.

"Мы против того, чтобы авторитарных диктаторов приглашали в наш штат, особенно если это делает не наш губернатор и не наши представители в Конгрессе. Он (Путин. – Ред.) – военный преступник, и ему нет места на американской земле", – подчеркнула Джексон-Хилл.

Что предшествовало

13 августа стало известно, что в городе Анкоридж на Аляске анонсировали митинги, чтобы продемонстрировать однозначные сигналы как для американского лидера, так и для Путина, что последнего в США не ждут. Как отметила исполнительный директор Stand UP Alaska Эрин Джексон-Хилл, акции пройдут в районе Midtown Mall в центре Анкориджа, что является самыми оживленными перекрестками города.

Stand UP Alaska проведет свое мероприятие 14 августа в 16:30 по местному времени. На следующий день в полдень состоится пресс-конференция для журналистов, а вечером 15 августа в 17:30 акцию продолжат другие организаторы.

Напомним, подробнее о ходе событий накануне встречи Трампа и Путина в режиме онлайн рассказывает OBOZ.UA.

