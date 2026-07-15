"Мы закрываем двери": министр обороны Венгрии дал громкое обещание по поводу отношений с Россией
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Новый министр обороны Венгрии Ромулус Русин-Сэнди заявил, что Будапешт меняет подход к внешней политике и политике безопасности. По его словам, страна стремится восстановить доверие со стороны союзников по НАТО, а в отношении России будет занимать жесткую позицию.
Об этом Ромулус Русин-Сэнди заявил в ходе дискуссии на форуме Budapest Energy and Strategy Talks. Венгерского министра цитирует Telex.
"Мы закрываем двери перед Россией"
Отвечая на вопрос о ключевых приоритетах на посту министра обороны, Русин-Сэнди подчеркнул, что новая стратегия Венгрии должна учитывать как национальные интересы, так и обязательства перед союзниками.
По его словам, интересы Будапешта совпадают с интересами стран НАТО, поэтому первоочередной задачей является восстановление доверия союзников, утраченного при предыдущей власти.
"Венгрия должна восстановить доверие своих союзников. А что касается россиян — мы закрываем перед ними двери", – заявил министр.
Он также отметил, что российские спецслужбы пытались проникнуть в страну "через черный ход", однако новое правительство этого не допустит.
Новые власти Венгрии уже принесли извинения союзникам
Русин-Сэнди рассказал, что одним из первых шагов нового правительства стало принесение извинений отдельным странам НАТО.
В частности, он упомянул Финляндию, вступление которой в Альянс предыдущее правительство Венгрии долгое время задерживало.
Министр отметил, что как военный считал такую политику неприемлемой.
Венгрия следит за войной в Украине
По словам главы Минобороны, правительство внимательно следит как за российско-украинской войной, так и за событиями на Ближнем Востоке.
В то же время он высказал мнение, что оба конфликта завершатся только тогда, когда этого одновременно захотят правительства, военные и общество.
На оборону будут тратить больше, но постепенно
Русин-Сэнди также прокомментировал решение стран НАТО увеличить оборонные расходы до 5% ВВП.
По его словам, Венгрия планирует выполнить это обязательство к 2035 году, однако в настоящее время правительство вынуждено определять другие приоритеты.
Министр пояснил, что из-за экономической ситуации первоочередное финансирование получат образование и здравоохранение, хотя модернизация армии также продолжается.
По его словам, начатая еще в 2017 году программа перевооружения продолжается, а правительство планирует заключать новые соглашения с европейскими оборонными компаниями и поощрять их открывать производства в Венгрии.
Как сообщал OBOZ.UA, Венгрия пошла на уступки в вопросе членства Украины в ЕС. Будапешт частично смягчил свою позицию и согласился на начало процедуры открытия еще одной из переговорных зон. В то же время Венгрия по-прежнему блокирует запуск остальных этапов переговорного процесса, поэтому о полном снятии венгерского вето пока речь не идет.
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