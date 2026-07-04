Произошел серьезный прорыв: Венгрия пошла на уступки в вопросе членства Украины в ЕС

Венгрия частично смягчила свою позицию в отношении переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз и согласилась на начало процедуры открытия еще одной переговорной области. В то же время Будапешт по-прежнему блокирует запуск остальных этапов переговорного процесса, поэтому о полном снятии венгерского вето пока речь не идет.

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Об этом пишет RMF24 со ссылкой на собственные источники в Брюсселе. Несмотря на то, что первый прорыв в Брюсселе есть, проблемы все еще остаются.

Венгрия согласилась разблокировать одно из пяти направлений

Будапешт согласился направить Украине и Молдове официальное письмо, которое открывает процедуру запуска шестого переговорного кластера, охватывающего общую внешнюю политику и политику безопасности, торговую политику и отношения с третьими странами.

Это первая из пяти сфер переговоров, которые Венгрия заблокировала 23 июня, отказавшись направлять официальные письма в Киев и Кишинев для инициирования следующих этапов.

Это решение знаменует частичное смягчение венгерской позиции, но не конец проблем.

О чем идет речь в шестом переговорном кластере

Шестое направление переговоров охватывает вопросы общей внешней политики и политики безопасности Европейского Союза, торговой политики, а также отношений с третьими странами.

Именно его Венгрия согласилась разблокировать в первую очередь.

В то же время в отношении остальных четырёх переговорных кластеров Будапешт своей позиции не изменил и продолжает блокировать их открытие.

Это еще не означает начала переговоров

Направление официального письма еще не означает формального открытия переговорного направления.

В дальнейшем процесс будет выглядеть следующим образом:

- после получения документа Украина и Молдова должны подготовить свои официальные позиции;

- затем Европейская комиссия разработает проекты совместных переговорных позиций;

- эти проекты должны получить единодушную поддержку всех государств-членов ЕС.

Только после завершения этой процедуры переговорный кластер сможет быть официально открыт.

Если все последующие этапы пройдут без задержек, формальное открытие шестого переговорного направления может состояться уже 14 июля во время заседания министров по делам Европейского Союза.

Не все страны поддерживают быстрое продвижение переговоров

Несмотря на частичный компромисс, Венгрия по-прежнему отказывается начать процедуру по остальным четырем заблокированным сферам переговоров.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее призвал открыть еще в июле все пять переговорных кластеров, которые остаются заблокированными. Однако на данный момент этот сценарий выглядит маловероятным.

В Брюсселе нет консенсуса относительно одновременного открытия всех направлений переговоров. Большинство государств-членов выступают за поэтапное продвижение переговорного процесса вместо его ускорения. К этой группе относится и Польша.

На данный момент официально открытым для Украины остается лишь первый переговорный кластер, касающийся основополагающих ценностей Европейского Союза, в частности верховенства права, фундаментальных прав и функционирования демократических институтов.

Как сообщал OBOZ.UA:

23 июня Венгрия заблокировала ключевой процедурный шаг, необходимый для открытия остальных кластеров в переговорах о вступлении Украины и Молдовы в ЕС. Будапешт выступил против направления соответствующего письма в Европейский совет и Европейскую комиссию от имени всех 27 членов блока.

В Польше пригрозили заблокировать вступление Украины в Евросоюз. С резким заявлением относительно евроинтеграции нашей страны выступил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, объяснив такую позицию тем, что украинцы чтят память УПА и ОУН.

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