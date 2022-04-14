'Мы всегда к этому готовы': в Польше заявили, что способны отразить атаку России

Польша не хочет войны с Россией, однако в случае нападения на свои территории готова дать отпор агрессору. Об этом заявляют в министерстве иностранных дел страны.

Соответствующую позицию государства в интервью ТСН.ua озвучил пресс-секретарь министерства иностранных дел Польши Лукаш Ясина. Он напомнил, что агрессия против любой страны НАТО считается агрессией против всего Североатлантического Альянса.

Последний, по его словам, готов ответить президенту РФ Владимиру Путину в случае нападения на одну из своих стран.

"Мы всегда к этому готовы. И не только мы, но и наши союзники. Готовы все члены НАТО. Статья 5 Вашингтонского договора говорит, что агрессия против любой страны НАТО – это агрессия против целого Альянса", – сказал Лукаш Ясина.

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Он добавил, что, если Путин "начнет какую-то агрессию" в отношении Польши, Литвы, Латвии, Эстонии или Финляндии (если она будет в составе Альянса), "это будет красная линия для всех" в НАТО.

"Но я бы хотел, чтобы Владимир Путин больше никогда не начал никакой агрессии", – отметил спикер МИД Польши.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 апреля спикеры парламентов Польши и Чехии посетили украинский Ирпень, который подвергся российским бомбардировкам. А днем ранее президенты Польши, Эстонии, Латвии и Литвы побывали в Бородянке под Киевом, увидев последствия обстрелов. Политики обратились к народу Украины со словами поддержки.