Президенты Польши, Эстонии, Латвии и Литвы едут в Киев на переговоры с Зеленским. Фото

В среду, 13 апреля, президент Украины Владимир Зеленский проведет в Киеве встречу с рядом лидеров стран. В частности, украинскую столицу посетят президент Польщи Анджей Дуда, Эстонии - Алар Карис, Латвии - Эгилс Левитс и президент Литвы Гитанас Науседа.

Международные партнеры прибыли в Украину, чтобы выразить поддержку президенту Зеленскому и защитникам страны. Об этом сообщает польское издание WNP.

Примечательно, что визит президентов Польши, Литвы, Латвии и Эстонии в Киев станет первым визитом глав государств в украинскую столицу с начала российской агрессии.

По словам главы Бюро международной политики польского президента Якуба Кумоча, Польша является организатором визита и совместно с Украиной обеспечивает его логистику и безопасность. В то же время, президенты стран Балтии также принимают участие в визите, ведь являются ключевыми партнерами в вопросах безопасности в регионе.

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Президент Литвы Гитанас Науседа в Twitter заверил Украину в непоколебимой поддержке в условиях полномасштабной войны против РФ.

"Направляемся в Киев с твердым посланием о политической поддержке и военной помощи. Литва продолжит поддерживать борьбу Украины за свой суверенитет и свободу. Разом до перемоги!", – отметил Науседа.

Напомним, президент Владимир Зеленский провел в Киеве переговоры с канцлером Австрии Карлом Негаммером. Политики обсудили ужесточение санкций против России из-за вторжения в Украину. Речь также шла о введении энергетического и нефтяного эмбарго в отношении страны-агрессора.

Также украинский президент принял в Киеве британского премьер-министра Бориса Джонсона. Глава британского правительства пообещал, что украинская армия может рассчитывать на любое вооружение и технику для обороны. При этом Джонсон указал важное условие, которое станет предпосылкой для отправки конкретного вооружения.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Джонсон с восхищением отозвался о народе Украины, который сплоченно и отважно противостоит мощному агрессору больше месяца и никакие лишения не отнимают у них стремления и дальше бороться за свою свободу.