В Украину прибудут с визитом спикеры парламентов Польши и Чехии. Фото

Главы парламентов Чехии (Милош Выстрчил) и Польши (Томаш Гродский) в четверг, 14 апреля, отправились с визитом в столицу Украины Киев. Свою поездку они решили совершить поездом – как и другие иностранные политики, приезжавшие в страну во время войны.

Фотографией из купе поделился спикер чешского парламента Выстрчил. "Есть некоторые приглашения, от которых вы не можете отказаться", – написал он в Twitter.

На снимке видно, как группа иностранных партнеров Украины что-то обсуждала, рассматривая карты временно оккупированных территорий нашей страны в разных масштабах.

На фото запечатлены вице-президент сената Иржи Ружичка, глава международного комитета Павел Фишер, а также польские сенаторы во главе с Гродским.

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Свой пост Выстрчил сопроводил хэштегом #StandWithUkraine️.

Судя по следующим постам Выстрчила в Twitter, иностранные партнеры успешно добрались до Украины.

Они прибыли утром 14 апреля (спикер чешского парламента написал "Доброе утро, Украина!") а потом продолжили передвижение на бронированном авто.

Напомним:

13 апреля президент Владимир Зеленский провел важную встречу в Киеве с партнерами нашей страны.

Тогда в столицу прибыли президент Польщи Анджей Дуда , Эстонии – Алар Карис , Латвии – Эгилс Левитс и лидер Литвы Гитанас Науседа .

В рамках визита они посетили Бородянку на Киевщине, пострадавшую от российских военных преступлений.

Как писал OBOZREVATEL, президент Латвии Левитс заявил, что с начала российского вторжения в Украину Рига отдала на оборонные потребности украинского государства треть своего оборонного бюджета. Он призвал и другие страны последовать этому примеру.