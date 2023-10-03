'Мы входим в период спада отношений': глава МИД Польши объяснил, почему не приехал в Киев на Совет министров ЕС

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау объяснил, почему отказался приезжать в Украину на Совет министров ЕС. По его словам, он отклонил приглашение из-за спада польско-украинских отношениях.

Также дипломат аргументировал свое решение плохим состоянием здоровья. Об этом Збигнев Рау рассказал в эфире Polsat News.

Глава дипломатического ведомства заявил, что у Польши и Украины есть общий интерес – обе страны стремятся остановить российский империализм.

Встречу Совета министров ЕС в Киеве польский дипломат назвал важной, но добавил, что его отсутствие на встрече является выражением спада польско-украинских отношений.

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"Есть много причин, в частности, и состояние здоровья. Но прежде всего это связано с тем, что в политике, в частности двусторонней политике, между странами, мы имеем период спада, что касается отношений между Польшей и Украиной. Мы входим в период спада, и мое отсутствие является отчасти выражением этого", – заявил Збигнев Рау.

Кроме того, дипломат подчеркнул, что критика президента Украины Владимира Зеленского на Генассамблее ООН в адрес Польши пошатнуло доверие польского общества к нынешней политике украинского правительства.

"Инцидент с переносом секторального спора на международный форум, еще и так, как это произошло – на заседание Генеральной Ассамблеи ООН, привел к тому, что доверие нашего общества к нынешней политике украинского правительства в отношении Польши, пошатнулось", – сказал Рау.

Напомним, в Киеве 2 октября прошла встреча министров Европейского Союза по иностранным делам. Дипломаты собрались, чтобы выразить свою солидарность и поддержку украинскому народу.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки потребовали от Польши объяснений касательно военной поддержки Украины. Американские власти обеспокоены заявлениями польского премьер-министра Матеуша Моравецкого о прекращении поставок оружия для ВСУ.

Позже президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна продолжит оказывать военную помощь Украине. Однако он уточнил, что такая возможность будет в случае получения польской армией нового вооружения.

Как сообщал OBOZREVATEL, польские власти заявили о том, что с 2024 года прекратят всю помощь украинским беженцам. В частности, их собирались лишить права на бесплатный доступ к медицине, образованию, рынку труда, а также возможности законно находиться в стране и получать выплаты.

В то же время Совет ЕС намерен фактически заставить Польшу продлить временную защиту украинцам, по крайней мере до 2025 года.

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