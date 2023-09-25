'Нужно взять свои эмоции под контроль': Дуда сделал новое заявление по военной помощи Украине

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна продолжит оказывать военную помощь Украине. Однако он уточнил, что такая возможность будет случае получения польской армией нового вооружения.

Также он призвал взять эмоции под контроль и заявил, что ссора между Польшей и Украиной может привести к трагическим последствиям. Об этом Дуда рассказал в интервью изданию Super Express.

Дуда прокомментировал слова польского премьер-министра Матеуша Моравецкого, который говорил о прекращении поставок военной техники в Украину. Глава государства объяснил, что по-другому интерпретировал это заявление.

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Президент Польши отметил, что Моравецкий якобы говорил о новой военной технике, которую сейчас закупают для армии. По словам Дуды, Польша не намерена тратить миллиарды, чтобы потом отдать их другой стране.

"Я совершенно по-другому интерпретировал заявление премьер-министра. Может быть, потому что я недавно с ним разговаривал, в том числе о передаче оборудования в Украину. Мы оба сказали, что об отправке какой-либо новой техники, которую мы сейчас закупаем, такой как артиллерийские гаубицы К2 или танки К9, не может быть и речи. Эта техника должна послужить усилению польской армии. Мы тратим миллиарды не для того, чтобы вдруг их отдать", – заявил Дуда.

Также он добавил, что старую технику Польша сможет передать Украине, но только при условии, что вместо нее армия получит новое вооружение. Вдобавок он призвал контролировать эмоции и заявил о трагических последствиях в случае ссоры Польши и Украины.

"Но это не значит, что мы вообще не будем передавать оружие Украине. Когда старую технику заменяют на современную, у меня нет проблем отправить ее украинцам. Не следует делать слишком далеко идущих выводов. Мы должны контролировать свои эмоции. Поэтому давайте помнить, кто больше всего выиграет, если пути Польши и Украины разойдутся. Последствия могут быть трагическими", – сказал Дуда.

Президент также высказался о целесообразности продления программы помощи беженцам из Украины. Дуда подчеркнул, что необходимо провести достоверный анализ, чтобы понять, как используются бюджетные средства, кому эти средства выплачиваются и находятся ли люди, которые их получают, на самом деле в Польше.

Кроме того, Дуда заверил что польской власти следует подумать о сохранении условий для украинских беженцев, потому что они являются частью польского общества.

"Подавляющее большинство украинцев обычно работают в Польше и таким образом способствуют нашему экономическому развитию. Эти люди платят налоги, поэтому к ним следует относиться достойно", – резюмировал президент.

Напомним, польские власти заявили о том, что с 2024 года прекратят всю помощь украинским беженцам. В частности, их собирались лишить права на бесплатный доступ к медицине, образованию, рынку труда, а также возможности законно находиться в стране и получать выплаты.

В то же время, Совет ЕС намерен фактически заставить Польшу продлить временную защиту украинцам – по крайней мере, до 2025 года. Принятие соответствующего решения ожидается уже 28 сентября.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал президента Владимира Зеленского "воздерживаться от оскорблений в адрес поляков" после выступления лидера Украины на Генассамблее ООН. Он отметил, что будет всегда защищать честь своей страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, Соединенные Штаты Америки потребовали от Польши объяснений касательно военной поддержки Украины. Американские власти обеспокоены заявлениями польского премьер-министра Матеуша Моравецкого о прекращении поставок оружия для ВСУ.

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