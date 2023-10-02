'Будущее Украины – в Евросоюзе': в Киеве стартовала встреча министров ЕС по иностранным делам. Видео

В Киеве стартовала встреча министров Европейского Союза по иностранным делам. Дипломаты собрались, чтобы выразить свою солидарность и поддержку украинскому народу.

Стоит отметить, что это первая в истории встреча всех 27 государств-членов за пределами ЕС. Об этом в соцсети X, ранее известной как Twitter, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Дипломат выразил поддержку нашей стране и заявил, что будущее Украины будет в составе Европейского Союза.

"Сегодня я созываю министров иностранных дел ЕС в Киеве на первую в истории встречу всех 27 государств-членов за пределами ЕС. Будущее Украины – внутри ЕС", – заявил Боррель.

Также Боррель подчеркнул, что встреча министров иностранных дел ЕС проходит в Киеве для того, чтобы выразить солидарность и поддержку украинскому народу.

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