Польша запретит украинским беженцам работать, отменит выплаты: отношения между странами ухудшились

Польские власти заявили о том, что с 2024-го прекратят всю помощь украинским беженцам. Они потеряют право бесплатного доступа к медицине, образованию, рынка труда, а также возможность законно находится в стране и получать выплаты. Такое заявление стало продолжением конфликта, который возник между украинскими и польскими властями.

Представитель польского правительства Петр Мюллер в эфире Polsat News сказал о том, что льготы для украинских беженцев истекают с 2024-го. При этом в Еврокомиссии уже заявили, что льготные условия для украинцев хотят продлить до 2025-го. В то же время в Польше сделали акцент на том, что уже в 2024-м все льготы отменят.

Отношения между странами ухудшаются с каждым днем: разошлись в вопросах зерна

Издание Bloomberg пишет о том, что такое заявление Мюллера стало продолжением конфликта, который возник между польскими и украинскими властями. Дело в том, что Польша одна из первых ввела запрет на продажу украинского зерна на своей территории. С 15 сентября Еврокомиссия приняла решение разрешить продажу зерна на всей территории ЕС, однако Польша запрет продлила в одностороннем порядке.

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В ответ Украина подала иск во Всемирную организацию торговли. Эта организация может регулировать споры, которые возникают между разными государствами в вопросах экспорта и импорта. Польские власти, разумеется, такому шагу Украины не обрадовались.

Польша уже ответила на дипломатическом языке. Президент Польши Анджей Дуда отказался от встречи со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. И хотя официальная причина: "жесткий график" польского лидера, такой шаг можно расценивать как проявление недовольства политикой Украины.

В то же время Украина заявила, что запретит ввоз польских товаров на свою территорию. Фактически между странами возникает торговый конфликт. Украина перестанет ввозить яблоки, помидоры, капусты, лук и некоторые другие товары из Польши. Поляки такому решению были удивлены.

"Пока это объявление о введении эмбарго. Однако меня удивляет, что Украина двигается в этом направлении. После того, как Польша так много помогла Украине, помогла женщинам и детям, живущим здесь, в Польше, такое решение удивительно, невероятно", – заявил министр сельского хозяйства Польши Роберт Телюс в интервью polsatnews.pl .

Важную роль играют выборы в Польше

Польша готовится к выборам. При этом в дебатах между представителями действующей партии и оппозиции звучат объявления в бездействии в вопросах защиты польских интересов. Часть поляков недовольна тем, сколько денег тратится на поддержку Украины. Кроме того, распространяется риторика о том, что из-за ЕС Польша вынуждена жертвовать собственными интересами.

Вероятно, после выборов договориться может быть проще. Парламентские выборы в Польше состоятся 15 октября 2023-го. При этом Анджей Дуда останется президентом до 2025-го, поэтому договариваться с ним Украине все-таки придется.

Как сообщал OBOZREVATEL, Еврокомиссия приняла решение не продлевать действие запрета на экспорт украинского зерна в ЕС, срок которого истек 15 сентября. Его должны заменить ограничения, с помощью которых объемы вывозимой из Украины продукции будут четко контролироваться. Разработать такие мероприятия для себя должна сама Украина.

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