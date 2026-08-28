"Мы ценим согласованность действий": Зеленский заявил, что США предоставили Украине информацию о встречах в Москве

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина получила от американской стороны информацию о ряде встреч, которые состоялись в последние дни в Москве. По его словам, Киев поддерживал контакты с Вашингтоном как накануне этих встреч, так и после них.

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Об этом Зеленский сказал в своем вечернем обращении. Президент поблагодарил Соединённые Штаты за переданную информацию и "необходимую тональность" разговора с Россией.

США передали Украине информацию о встречах в Москве

По словам президента, в последние дни в Москве состоялась серия встреч, о которых украинская сторона получила информацию от США.

"Сегодня мы получили информацию от американской стороны о встречах в Москве, которые состоялись в последние дни. Там был ряд встреч", — сказал Зеленский.

Он отметил, что Украина находится в контакте с американской стороной и обсуждала эти вопросы как до встреч в Москве, так и после них.

"И мы говорили накануне, мы говорили и сейчас с американской стороной", — добавил президент.

Украина ценит согласованность действий

Президент поблагодарил американскую сторону за обмен информацией и позицию, которую США демонстрируют в контактах с Россией.

"Я благодарю за информацию, за необходимую тональность разговора с Россией. Мы ценим согласованность действий и то, что Америка продвигает вполне реалистичное видение того, что нужно делать и что нужно сделать", — заявил Зеленский.

Он подчеркнул важность координации действий Украины и США в вопросах, связанных с поиском путей завершения российско-украинской войны.

Владимир Зеленский также в очередной раз подчеркнул, что ответственность за прекращение войны лежит прежде всего на России, которая продолжает вооруженную агрессию против Украины.

"Россия должна закончить свою войну, нужно создать все условия, чтобы это произошло", — заявил президент.

Напомним, директор Центрального разведывательного управления США Ретклифф 25 августа неожиданно посетил Москву. По данным западных СМИ, он должен был встретиться с высокопоставленными представителями российских властей. В Москве Ретклифф пробыл всего несколько часов.

Как сообщал OBOZ.UA:

В Кремле подтвердили, что Ретклифф провел переговоры с представителями российских спецслужб, однако с Владимиром Путиным не встречался. Пресс-секретарь главы Кремля Песков отметил, что Путину уже доложили об итогах встречи.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Ретклифф встречался в Москве с директором Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным. Трамп охарактеризовал поездку директора ЦРУ как "обычное рабочее дело" и заявил, что не видит в ней ничего необычного.

Издание The New York Times со ссылкой на действующих и бывших американских чиновников сообщило, что директор ЦРУ Ретклифф во время секретного визита в Москву на этой неделе передал российскому руководству неутешительную для Кремля оценку ситуации в войне против Украины. Он призвал Москву заключить соглашение о прекращении войны, пока военное и экономическое положение России не ухудшилось ещё больше.

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