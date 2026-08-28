Директор Центрального разведывательного управления США Джон Ретклифф во время секретного визита в Москву на этой неделе передал российскому руководству неутешительную для Кремля оценку ситуации в войне против Украины. Он призвал Москву заключить соглашение о прекращении войны, пока военное и экономическое положение России не ухудшилось ещё больше.

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Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на действующих и бывших американских чиновников. По их словам, Ретклифф передал свою оценку главе Федеральной службы безопасности России Александру Бортников.

При этом директор ЦРУ не угрожал российской стороне конкретными последствиями в случае отказа Владимира Путина прекратить войну.

Какое послание Ретклифф передал Кремлю

По данным издания, американская разведка давно ставит под сомнение достоверность информации, которую докладывают Путину его советники о ходе войны и реальных потерях российской армии.

Ретклифф во время встречи с Бортником, как утверждают источники, пытался донести до российской стороны, что ситуация для РФ на фронте и в экономике гораздо сложнее, чем это может следовать из докладов российского руководства. Войска страны-агрессора понесли огромные потери, а их продвижение на поле боя существенно замедлилось.

Учитывая это, глава ЦРУ призвал Москву серьезно отнестись к переговорам и договориться о завершении войны до того, как военное и экономическое положение России ухудшится еще больше.

По словам американских чиновников, Ретклифф не выдвигал ультиматумов и не угрожал последствиями, если Путин проигнорирует его оценку и решит продолжить боевые действия.

В то же время некоторые представители США надеются, что слова главы ЦРУ могут иметь для российского президента больший вес, чем обычные дипломатические сигналы. Путин сам в прошлом был сотрудником спецслужб, поэтому, по мнению американских чиновников, может воспринять оценку главы разведки как особенно важную.

Что происходит на фронте и почему США говорят о переговорах

Еще в прошлом году Дональд Трамп и часть его ближайших советников исходили из предположения, что победа России над Украиной на поле боя неизбежна из-за значительно большей численности населения РФ.

Однако российские войска понесли масштабные потери, а их территориальные завоевания в последнее время фактически застопорились. Украина, несмотря на сокращение американской военной поддержки после возвращения Трампа в Белый дом, продолжает сопротивляться и все больше опирается на помощь европейских партнеров.

Ретклифф уже публично говорил о сложном положении российской армии. В прошлом месяце он заявлял о значительных потерях российских военных и неспособности Москвы добиться существенного продвижения на фронте. По его словам, продолжительность жизни российского солдата на передовой составляет менее 35 минут.

Глава ЦРУ также отмечал, что за 18 месяцев с начала его работы на этой должности Россия захватила лишь около 1% территории Украины. Одной из причин он называл преимущество Украины в использовании беспилотных технологий.

По мнению европейских дипломатов, возможность для заключения мирного соглашения может появиться в зимние месяцы, в частности из-за значительного замедления российского наступления на Донбассе и способности Украины продолжать наносить России серьёзные потери с помощью ударов дронами.

Ретклифф перед встречей беседовал с украинскими коллегами

Перед поездкой в Москву Джон Ретклифф провел беседу с украинскими коллегами. Он заверил их, что во время визита будет изучать позицию России и не будет обещать уступок от имени Украины.

Издание отмечает, что украинская сторона давно считает представителя Трампа Стива Виткоффа и его зятя Джареда Кушнера слишком близкими к россиянам.

Зато Ретклиффа, давнего сторонника жесткой политики в отношении России, в Украине воспринимают как потенциально более нейтрального посредника.

Его канал связи с Бортниковым существует параллельно с контактами Виткоффа и Кушнера с другими представителями российского руководства. Американская разведка при этом продолжает поддерживать с украинскими спецслужбами тесные партнерские отношения, которые формировались более десяти лет.

Это не первый прямой контакт главы ЦРУ с Москвой

Прямые контакты между руководителями американской и российской разведок в течение последних лет происходили периодически.

В ноябре 2021 года тогдашний директор ЦРУ Уильям Бернс лично приезжал в Москву, где встречался с Бортниковым и другими высокопоставленными российскими чиновниками. Тогда он предупреждал Кремль о последствиях возможного полномасштабного вторжения в Украину.

В ноябре 2022 года Бернс встретился в Анкаре с главой российской Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным. Тогда американская разведка перехватила российские переговоры о возможном применении ядерного оружия для остановки украинского контрнаступления. Бернс предупредил Нарышкина о серьезных последствиях в случае реализации такого сценария.

После прихода Трампа к власти Ретклифф и Бортников уже работали над организацией обмена пленными. Однако нынешняя встреча в Москве стала их первым личным контактом.

Напомним, ранее сообщалось, что во время своего визита в Москву директор ЦРУ Джон Ретклифф предупредил Кремль о недопустимости эскалации конфликта со странами НАТО, в частности с Эстонией, Латвией и Литвой.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп заявил, что Ретклифф встречался в Москве с директором Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным. Трамп охарактеризовал поездку директора ЦРУ как "обычное рабочее дело" и заявил, что не видит в ней ничего необычного.

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