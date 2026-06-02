'Мы помогаем России финансировать войну': сенатор Шахин призвала Рубио не продолжать остановку санкций против РФ. Видео

Сенатор из комитета по международным отношениям в Сенате США Джин Шахин раскритиковала государственного секретаря Марко Рубио и всю администрацию президента Дональда Трампа из-за текущей американской политики в отношении страны-агрессора России. Законодательница призвала не продолжать практику "приостановлений" санкций против РФ, потому что это только предоставляет Москве деньги на продолжение войны.

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Также Джин Шахин напомнила, что именно Россия сейчас является союзником Ирана в войне против Америки. Об этом законодательница говорила во время слушаний в Сенате во вторник, 2 июня.

Что сказала Джин Шахин

"В 2017 году вы, как сенатор, обещали, что "Владимир Путин никогда не будет надежным союзником или надежным конструктивным партнером". Но с момента вступления в должность ни вы, ни президент, ни вице-президент, ни Стив Уиткофф – ни один из вас не посетил Украину. И при этом ваши посланники регулярно разговаривали с Путиным", – сказала сенатор и напомнила, как американские военные в Анкоридже расстилали красную дорожку перед российским диктатором.

Законодательница также напомнила, что Конгресс принял резолюцию в поддержку Украины, однако администрация нынешнего президента США не просто "медлит с этим", а наоборот, "помогает России финансировать войну".

"Вместо того, чтобы ввести санкции против России, администрация выдала лицензию на продажу нефти, – что дало Москве дополнительные миллиарды на войну", – отметила она.

Сенатор отметила, что за прошлый год российские агрессоры "нанесли в пять раз больше ударов беспилотниками по Украине", и подчеркнула, что эти удары происходили не только по украинцам, "все больше американских предприятий становятся прямыми целями" для захватчиков. Также Джин Шахин напомнила, что именно Кремль предоставляет иранцам "разведывательные данные о целях, чтобы помочь Ирану наносить удары по нашим объектам и персоналу на Ближнем Востоке".

Что сказал Рубио

Марко Рубио признал, что"есть временные продолжения относительно отказов от санкций" против России.

Однако госсекретарь США в очередной раз заверил, что это "временные отказы" от базовой политики страны.

"Мы хотели бы завершить это, потому что базовая политика заключается в санкционировании их нефти. Это временные отказы", – сказал он.

В свою очередь Джин Шахин отметила, что"если мы продолжим продолжать временные приостановки, они не будут временными".

Кто такая Джин Шахин

Американская политическая деятельница Джин Шахин является представительницей Демократической партии. Она была губернатором штата Нью-Гемпшир в 1997—2003 годах, и сейчас является сенатором именно от Нью-Гемпшира. Это – первая женщина в истории США, которая была избрана на посты губернатора штата и сенатора США.

В Сенате она вице-председатель Группы поддержки Украины.

Также законодательница возглавляет Институт политологии Гарвардского университета.

Именно Джин Шахин является автором законопроекта о "ленд-лизе" для Украины, который был принят в 2022 году и заблокирован Трампом после избрания последнего на пост президента.

О чем речь

Как сообщал OBOZ.UA, ослабление санкций США против России фактически помогает российской оборонной промышленности, считает президент Украины Владимир Зеленский. Именно такую оценку он озвучил во время интервью американской программе.

После нескольких месяцев противоречивых заявлений из Вашингтона о дальнейшей поддержке Украины в США все чаще звучат сигналы, которые могут свидетельствовать об определенном пересмотре подходов. Речь идет не только о готовности продолжать оказывать помощь Украине, но и о намерении наращивать производство вооружений, адаптируя американский ВПК к потребностям длительного противостояния в сфере безопасности.

Своими мыслями по этому поводу в эксклюзивном интервью для OBOZ.UA поделился экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

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