Стало известно (16 июля – Ред.) о том, что с обеих сторон временно оккупированного Крыма снова существенно испортился целый ряд судов противника. В акватории Азовского моря силами СБС были выведены из строя четыре нефтеналивных танкера, а в акватории Черного моря под удар попали танкер-газовоз и еще один нефтяной танкер. Там же, в Черном море, под удар попали три сухогруза и два буксира. В то же время Силы специальных операций СБУ действовали в акватории Черного моря, где их БЭКи поразили еще два танкера – Louise 1 и Banda.

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Таким чином, паливний зашморг, накинутий на окупований півострів Силами оборони України, стискається як з неба, так і з моря, точніше – з двох морів. І це після того, як цар усія курника публічно забожився на кочета, що він особисто прорве енергетичну блокаду Криму з моря. І як виявилося, його обіцянки мають ту саму цінність, що й раніше, а вимірюються вони в рулонах туалетного паперу. Проте любителі каменів з неба, що живуть у Криму, записують і викладають у Мережу відео зі зверненнями до гаряче любимого володимира володимировича з проханнями позбавити їх від напастей. Такими вони вважають відсутність пального та електрики.

Ці гумористичні сюжети виникають тому, що місцеві гауляйтери не можуть позитивно пояснити, коли все це закінчиться, а якщо й беруться щось пояснювати, виходить у них це неприємно, а подекуди навіть страшно. Адже їм хочеться почути щось у стилі: "Потерпіть ще день-два, і все налагодиться", – але ніхто їм такого не каже, от і записують вони чолобитні безпосередньо цареві. Тільки фокус у тому, що й самим гауляйтерам стає дедалі страшніше.

І це – не новина, бо їхні колеги з Бєлгородської та Брянської областей уже проходили цей шлях і договорилися до закликів до царя перестати бомбити Україну й бажано – закінчити всю війну, після чого їх було успішно звільнено. Кримські товариші вже теж перейшли на таку саму риторику, маючи на те всі підстави. Справа тут не тільки в паланні танкерів та автомобільних бензовозів і навіть не в тому, куди і скільки прилітає щоночі, а в тому, як викладають перспективи їхні кремлівські господарі.

Наскільки можна зрозуміти, вони мають повнішу картину того, що відбувається, і розповідають своїм кримським холуям історії, дуже близькі до тексту сценаріїв фільмів "П’ятниця, 13-е" і "Кошмар на вулиці В’язів". Принаймні, в Мережі з’явилися коментарі на те, що розповіли з кремля з цього приводу, і виглядає це приблизно так:

"Сергію Валерійовичу (Аксьонову. – Ред.) сказали (з кремля. – Ред.), що робота над вирішенням проблем з пальним, з електроенергією, взагалі з логістикою ведеться. Буде то краще, то гірше, але кардинальних змін раніше весни очікувати не варто. Інформація шокує, звісно, але краще знати правду, аніж жити ілюзіями".

А інше джерело з оточення Аксьонова говорить про те, що шеф упевнений у погіршенні ситуації. Мало того, він вважає, що для більш-менш ясного шляху виходу з кризи, в яку занурився Крим, потрібно закінчувати війну. Ілюзій з приводу того, що "прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете", вже не залишилося. Натомість щоночі там йде мінусом підстанція, ТЕЦ, залишки резервуарного парку і, звісно ж, усе те, що намагається провезти пальне у Крим. Не треба великого розуму для того, щоб зрозуміти, до чого все йде, а через те що Аксьонов його ніколи й не мав, то зрозумів усе туго і, як казав Архімед, без вазеліну. Ну, а просто зараз добрі птахи та "човни" готуються до нічного полювання.